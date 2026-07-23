Étupes : comment la fondation Pluriel engage la diversification de son industrie

Cet ADN de l’industrie automobile est aussi une force : la fondation sait produire en volume. L’entreprise est par ailleurs certifiée ISO 9001 et a surtout l’habitude de travailler avec un donneur d’ordre exigeant. « Le pôle travail et insertion professionnelle est un partenaire industriel comme les autres », assure justement le directeur ; aujourd’hui, il veut se faire connaître. Il n’y a pas de compromis sur l’activité. Et recourir à la fondation permet d’intégrer à son entreprise un « impact social ».

L’entreprise a même su évoluer pour répondre aux desiderata de Stellantis, dans le cadre de l’attribution des nouveaux contrats des Peugeot 3008 et 5008. Elle a ainsi investi près de 5 millions d’euros, dont la moitié à sa charge, dans huit îlots robotisés de son unité de ferrage, soit treize robots. « Nous avons basculé dans les compétences robot », apprécie Xavier Martin, responsable d’atelier, ajoutant ainsi une corde à l’arc de la structure. C’était une manière de conserver le contrat avec Stellantis. Par contre, il était hors de question que la robotisation ne soit faite au détriment de l’emploi. « On a conservé des postes autour des ilots robotisés », assure Laurent Droxler, directeur adjoint de la filière industrie. Les tâches ont été redécoupées, pour garantir le maintien de la main d’œuvre et permettre de faire baisser le coût de la soudure, maître-étalon de la négociation.

Dans le cadre de l’adaptation des postes de travail, la fondation a recours a un langage imagé. Une pièce correspond à une image. Et un produit résulte de l’association de deux images. Une force, qui permet de faciliter la compréhension. Et cette bibliothèque d’images est réalisée en interne. On a plus de 5 000 références. C’est le bureau des méthodes qui s’en charge. « Même Stellantis nous commande des « vaches » », sourit Stéphanie Gerin, pour souligner comment l’ensemble de l’environnement s’est approprié ce système. Un bureau des méthodes qui pense aussi totalement les postes de travail pour l’assemblage, afin de garantir qualité et adaptation aux travailleurs. Car « l’opérateur est complètement autonome », replace Pierre-Alex Jacquerez.

Mécaniquement, ce bureau des méthodes est l’autre atout de la fondation Pluriel. « Nous avons une capacité d’innovation et d’industrialisation forte », met en perspective le cadre. Et c’est bien ce que souhaite valoriser la fondation Pluriel pour aller décrocher de nouveaux contrats. Avec toujours le même objectif : produire afin d’accompagner des personnes en situation de handicap.