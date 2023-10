USA : accords des trois grands constructeurs auto et du syndicat UAW après six semaines de grève

Les multiples grilles salariales vont disparaître chez GM, les retraités vont toucher plusieurs primes et deux entités “cruciales” du groupe spécialisées dans les batteries, Ultium Cells et GM Subsystems, vont entrer dans le giron du syndicat, s’est-il félicité. “GM est ravi d’être parvenu à un accord de principe avec l’UAW qui illustre les contributions des équipes tout en nous permettant de continuer à investir pour notre avenir et de fournir de bons emplois aux Etats-Unis”, a commenté Mary Barra, patronne du constructeur, dans un bref communiqué, disant avoir “hâte que tout le monde retourne travailler ».

“Les trois +Big Three+ ont désormais signé un accord de principe avec l’UAW. Les trois accords battent des records et unissent davantage notre syndicat”, a relevé l’UAW dans son communiqué. Ces accords doivent être validés par une commission nationale du syndicat puis ratifiés par un vote de ses adhérents -ce qui peut prendre deux semaines. L’UAW a d’ores et déjà annoncé que tous les grévistes allaient reprendre le travail sans attendre ces votes. Le mouvement a été déclenché le 15 septembre faute d’accord à l’échéance des conventions collectives, mobilisant au plus fort plus de 45.000 des 146.000 encartés auprès de l’UAW travaillant pour ces trois grands constructeurs historiques américains. C’est la première fois depuis la création du syndicat en 1935 que les “Big Three” étaient ciblés par une grève simultanée, qui est montée en intensité au fil des semaines.