En Bourgogne-Franche-Comté, les entreprises résistent face à l’inflation

La Banque de France a récolté 9 000 bilans d’entreprises en Bourgogne-Franche-Comté pour établir une synthèse de l’année 2022 qui lui permet de mesurer la résistance des entreprises face à l’inflation . L’enquête a été menée avec des entreprises de cinq secteurs différents : commerce, construction, industrie, services aux entreprises et services aux particuliers. Un focus a été fait sur plusieurs sous-secteurs, tels que l’hébergement, la restauration, le tourisme et la filière automobile.

Quelles conclusions ? Les situations financières des entreprises « sont à l’épreuve de la hausse des coûts, mais restent tout de même assez solides ». Plusieurs phénomènes sont visibles : comme la croissance des chiffres d’affaires des entreprises. Elle est importante. Moins qu’en 2021, où le rebond post-Covid a joué un rôle très important, mais pour autant, l’année 2022 se positionne favorablement par rapport à l’avant-crise. Attention tout de même. « Cela reste mesuré, car les chiffres d’affaires intègrent un effet prix important, porté par l’inflation », tempère la Banque de France.

On remarque aussi que les marges brutes progressent pour 51% des entreprises. Dans la construction, par exemple, c’est encore plus important : 56% des entreprises interrogées ont vu leur marge brute progresser. Un facteur plutôt positif. Mais qui lui aussi doit être nuancé car grand nombre d’entre elles déclarent que les marges brutes sont déjà en retrait par rapport à 2021. Aussi, elles ne bénéficient que faiblement de la hausse des revenus de l’activité. La valeur ajoutée est rognée fortement par la hausse des prix des achats et des charges externes. 57% des entreprises ont un taux de valeur ajoutée 2022 en retrait de celui de 2021. Cela se ressent particulièrement dans l’industrie, avec 64% des entreprises qui déclarent avoir une valeur ajoutée en retrait par rapport à l’année 2021.