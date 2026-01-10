Emploi privé : les indicateurs de l’Urssaf dans le rouge dans le Territoire de Belfort

En 2024, 6,3 millions d'euros ont été redressés par l'Urssaf Franche-Comté. | ©Adobe stock
L'Urssaf a publié ce vendredi 9 janvier ses données statistiques sur l'emploi privé au troisième trimestre 2025, en Bourgogne-Franche-Comté. | ©Adobe stock

Selon les dernières données de l’Urssaf, la Bourgogne-Franche-Comté a perdu 980 postes dans les entreprises privées troisième trimestre de 2025. Le Territoire de Belfort en a perdu 180, et tous les secteurs d’activité sont touchés. Le Doubs est aussi fortement couché, en raison essentiellement de l’industrie. La Haute-Saône est stable.

Il faudra avoir les chiffres consolidés du 4e trimestre de 2025 pour avoir une vue complète de l’évolution de l’emploi dans le secteur privé en Bourgogne-Franche-Comté, mais les chiffres rendus publics ce vendredi 9 janvier par l’Urssaf pour le 3e trimestre de l’année dernière ne sont pas bons (*). La région a perdu 980 postes durant le troisième trimestre. Sur les trois premiers trimestres de l’année, cela représente une perte totale de 1590 postes (le 2e trimestre était plus favorable), soit -0,2%. Sur une année glissante, la baisse régionale est de -0,9 % (contre – 0,2 % à l’échelon national). La baisse de l’emploi salarial privé a démarré mi-2023 dans la région. L’alternance est particulièrement touchée, avec une perte de 3 % de postes.
A l’échelon des départements, seule la Saône-et-Loire affiche une légère croissance, de 0,1 %. Pour les trois départements sur lesquels s’étend l’aire urbaine Nord Franche-Comté, les indicateurs ne sont pas bons, mais avec des situations très diverses. Le Territoire de Belfort perd 180 postes en un trimestre. Et tous les secteurs sont touchés : l’industrie et la construction perdent 20 postes chacun ; le commerce et les services 70 postes chacun. C’est le seul département de Bourgogne-Franche-Comté où ces quatre secteurs d’activité perdent tous des postes. Dans le Doubs, c’est l’industrie qui fait passer l’évolution de l’emploi privé dans le rouge, avec une perte de 250 postes industriels. La construction et le commerce perdent 30 postes chacun et le commerce en gagne 40. Au total, le Doubs perd 270 postes permanents (hors intérim, donc). La Haute-Saône présente une situation presque stable, avec une perte de « seulement » 10 postes, en raison d’un repli dans les services (- 50 postes). L’industrie en gagne 10 et le commerce 30.

L’intérim en recul à l’échelon régional

Si l’on revient à l’échelon régional, ce sont les services qui ont le plus marqué le pas : sur les 980 postes perdus, 810 le sont dans les services, alors que l’industrie perd 230 postes, et la construction 100 postes. Seul le commerce s’en sort ce troisième trimestre de 2025 avec un gain de 160 postes. Mais sur l’année, le solde reste négatif avec une perte de 550 postes. La tendance à la baisse dans l’industrie remonte à mi-2024 ; elle est en grande partie liée aux difficultés de l’automobile.
Enfin, l’emploi intérimaire a perdu 610 postes durant le troisième trimestre 2025, et 1660 postes sur une année glissante. La tendance régionale ( – 5,1 %) est plus forte que la tendance nationale ( -2,9 % ). L’intérim est en baisse depuis 2021.
Dans le Territoire de Belfort, l’intérim reste stable, dans le Doubs, il est en progression de 60 postes et en Haute-Saône, en recul de 100 postes.
Reste un chiffre positif dans ces données de l’Urssaf : le taux d’impayé des cotisations sociales reste à un niveau très bas, de 0,8 % ( 1,1 % à l’échelon national).

(*) Les données statistiques de l’Urssaf sont issues des DSN (déclarations sociales nominatives) effectuées par les entreprises pour le calcul de leurs charges sociales mensuelles.

