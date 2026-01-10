Emploi privé : les indicateurs de l’Urssaf dans le rouge dans le Territoire de Belfort

Si l’on revient à l’échelon régional, ce sont les services qui ont le plus marqué le pas : sur les 980 postes perdus, 810 le sont dans les services, alors que l’industrie perd 230 postes, et la construction 100 postes. Seul le commerce s’en sort ce troisième trimestre de 2025 avec un gain de 160 postes. Mais sur l’année, le solde reste négatif avec une perte de 550 postes. La tendance à la baisse dans l’industrie remonte à mi-2024 ; elle est en grande partie liée aux difficultés de l’automobile.

Enfin, l’emploi intérimaire a perdu 610 postes durant le troisième trimestre 2025, et 1660 postes sur une année glissante. La tendance régionale ( – 5,1 %) est plus forte que la tendance nationale ( -2,9 % ). L’intérim est en baisse depuis 2021.

Dans le Territoire de Belfort, l’intérim reste stable, dans le Doubs, il est en progression de 60 postes et en Haute-Saône, en recul de 100 postes.

Reste un chiffre positif dans ces données de l’Urssaf : le taux d’impayé des cotisations sociales reste à un niveau très bas, de 0,8 % ( 1,1 % à l’échelon national).

(*) Les données statistiques de l’Urssaf sont issues des DSN (déclarations sociales nominatives) effectuées par les entreprises pour le calcul de leurs charges sociales mensuelles.