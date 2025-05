Emploi : la dépendance industrielle du Territoire de Belfort pointée du doigt

Limitrophe avec l’Alsace et la Suisse, le Territoire de Belfort a une économie très marquée par la présence historique de grands groupes industriels. Fin 2021, un emploi sur neuf est par exemple lié au nucléaire et à l’automobile. Et l’Insee alerte sur ce sujet. Cela a eu de nombreuses conséquences durant les dernières années. « Entre fin 2017 et fin 2021, le nombre de salariés baisse de 2 000, et passe sous la barre des 50 000 », résume l’Insee dans son Flash régional n°216, publié début mai. Entre 2017 et 2021, le Territoire de Belfort est le seul département où l’emploi salarié marchand non agricole baisse : -1,8 %, contre +2,0 % dans la région.

Ce repli concerne en grande partie l’industrie. L’institut souligne que plus de la moitié des pertes d’emplois provient de trois secteurs : la fabrication de biens d’équipement, la métallurgie, et les services aux entreprises. Ces activités sont justement celles où l’empreinte des multinationales est la plus forte. Ce recul de l’emploi est aussi concentré au sein des établissements des grandes entreprises, « dont plus de la moitié au sein du groupe General Electric », précise l’Insee. Des incertitudes qui conduisent, en 2024, à la reprise par EDF des turbines Arabelle utilisées dans l’industrie nucléaire (lire nos articles).

Dans le détail, entre fin 2017 et fin 2021, ce sont un quart des effectifs qui ont été supprimé dans la fabrication de machines et équipements. La baisse dépasse 10 % dans les services aux entreprises, hors recherche et développement et services administratifs. Elle est du même ordre de grandeur dans la finance et la plasturgie. Il n’y a que dans la fabrication de matériels de transport que l’emploi industriel croît sensiblement (+140 emplois), avec la création d’un établissement de la SNOP, fournisseur de pièces automobiles, à Fontaine et le développement du site de Stellantis à Bessoncourt.