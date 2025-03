EDF : Bernard Fontana proposé pour succéder à Luc Rémont

Le non-renouvellement du mandat de Luc Rémont intervient quelques jours après un conseil de politique nucléaire, réuni lundi par Emmanuel Macron qui avait donné lieu à un coup de pression sur EDF sur le sujet de la « maîtrise des coûts et du calendrier » du programme nucléaire, un chantier pharaonique sur des dizaines d’années. Le conseil de politique nucléaire a notamment demandé à EDF « de présenter d’ici la fin de l’année un chiffrage engageant, en coûts et en délais », et ce, afin d’éviter la répétition d’un scénario à la Flamanville, le chantier de l’EPR normand émaillé de dérapages de coûts et de calendrier.

La décision d’écarter l’actuel PDG d’EDF Luc Rémont n’est « pas » une « sanction », mais traduit la volonté de l’Etat de choisir « un profil industriel spécialiste du nucléaire », en la personne de Bernard Fontana, patron de Framatome, pour conduire le programme de construction de réacteurs, a indiqué vendredi une source gouvernementale.

« On n’est pas sur une sanction. On est sur le fait de chercher un profil qui nous semble plus adapté à la phase actuelle », « très industrielle et très tournée sur le nouveau nucléaire », a indiqué cette source auprès de journalistes, après que l’Elysée a annoncé vouloir nommer à la tête d’EDF le directeur général du fabricant de combustibles et d’équipements nucléaires Framatome en poste depuis 2015.

Dès son arrivée à la tête de l’électricien, Luc Rémont s’est employé avec force à défendre les intérêts de l’entreprise repassée à 100% sous le giron de l’État, pour qu’elle redevienne rentable afin de dégager les ressources nécessaires à la relance du nucléaire. Depuis plus d’un an, ses relations avec ses plus gros clients, les industriels français, se sont très fortement dégradées. Critiqué pour des prix de l’électricité jugés trop élevés, il s’est aussi attiré les foudres de l’État soucieux d’éviter une désindustrialisation.