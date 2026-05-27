Doubs : 2 500 km de lignes électriques contrôlées en hélicoptère

L’opération est impressionnante. Et non moins périlleuse. Un hélicoptère survole les lignes électriques 20 000 volts, seulement 2 mètres au-dessus d’elles. Dans les prochaines semaines, le distributeur d’électricité Enedis organise une opération de contrôle de ce réseau, dans le Doubs. Une opération menée chaque année. 480 communes sont concernées.

C’est une visite « préventive » afin d’obtenir « un diagnostic précis et détaillé du réseau électrique », informe Enedis Alsace-Franche-Comté, dans un communiqué de presse. Le but ? « Anticiper les opérations de maintenance et garantir le bon état et la sécurité de l’alimentation électrique. » L’hélicoptère embarque un système de mesure Lidar, qui permet de cartographier l’ensemble de la ligne. Les points de fragilités – poteaux endommagés, isolateurs cassés, usures des lignes – sont répertoriés pour ensuite être réparés. Le système repère aussi l’environnement, pour déterminer les zones d’élagage.