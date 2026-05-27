Doubs : 2 500 km de lignes électriques contrôlées en hélicoptère

L’opération est impressionnante. Et non moins périlleuse. Un hélicoptère survole les lignes électriques 20 000 volts, seulement 2 mètres au-dessus d’elles. Dans les prochaines semaines, le distributeur d’électricité Enedis organise une opération de contrôle de ce réseau, dans le Doubs. Une opération menée chaque année. 480 communes sont concernées.
C’est une visite « préventive » afin d’obtenir « un diagnostic précis et détaillé du réseau électrique », informe Enedis Alsace-Franche-Comté, dans un communiqué de presse. Le but ? « Anticiper les opérations de maintenance et garantir le bon état et la sécurité de l’alimentation électrique. » L’hélicoptère embarque un système de mesure Lidar, qui permet de cartographier l’ensemble de la ligne. Les points de fragilités – poteaux endommagés, isolateurs cassés, usures des lignes – sont répertoriés pour ensuite être réparés. Le système repère aussi l’environnement, pour déterminer les zones d’élagage.
Enedis gère 11 500 km de lignes électriques dans le Doubs
La mission a été confiée à l’entreprise Héliberté, dont le nom est inscrit sur l’hélicoptère noir ou bleu marine. Il porte l’immatriculation « FGJDF ». 130 000 euros sont investis dans le Doubs par Enedis pour mener cette mission, en 2026. La mission se poursuivra en haute-Saône, en juin, puis en Alsace. Le montant total investi, en Alsace et Franche-Comté, s’élève à 580 000 euros.
Dans le Doubs, 550 salariés d’Enedis entretiennent 11 500 kilomètres de réseau électrique, dont 48, 2 % en moyenne tension et 51,8 % en basse tension. Cela représente 333 300 clients.