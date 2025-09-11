« Dieselgate » : recours rejetés pour Peugeot et Citroën

Les deux constructeurs français sont soupçonnés d’avoir commercialisé des véhicules délibérément non conformes aux normes en matière de pollution. Après la révélation aux Etats-Unis en 2015 de ce scandale appelé « Dieselgate », plusieurs informations judiciaires ont été ouvertes à Paris.

Les services de répression des fraudes (DGCCRF) évoquaient dans un rapport en 2017 une « stratégie globale visant à fabriquer des moteurs frauduleux, puis à les commercialiser ». Peugeot et Citroën ont été mis en examen mi-2021 en France pour « tromperie sur une marchandise entraînant un danger pour la santé de l’homme ou de l’animal ».

Le parquet de Paris a requis cet été d’autres procès pour tromperie dans le scandale du « Dieselgate », visant Fiat-Chrysler, Volkswagen et Renault. La décision finale sur la tenue de procès éventuels appartient aux juges d’instruction. Tous les constructeurs mis en cause en France contestent, sur différents points, les procédures engagées contre eux.