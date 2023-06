Deux entreprises du Territoire de Belfort retenues par French tech 2030

« Ils bénéficieront d’un accompagnement sur mesure, financier et extra-financier, par les pouvoirs publics pour renforcer leur position de leader dans l’économie française de demain », ajoute la préfecture. Cet accompagnement est celui du secrétariat général à l’investissement, qui pilote France 2030, de la BPI et la mission French Tech. De compléter : « Le Territoire de Belfort a, à cette occasion, une fois de plus confirmé sa place remarquable dans l’économie de l’innovation, de la décarbonation et singulièrement de l’Hydrogène en ayant deux candidats retenus au plan national. »