Des pharmacies fermées samedi dans le nord Franche-Comté

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses pharmacies annoncent leur fermeture samedi 16 août. Parmi celles-ci, on recense la pharmacie des Résidences Madrid à Belfort, la pharmacie Grandjean à Mandeure, la pharmacie de Mathay ou encore la pharmacie du Marché à Valentigney. Mais il est probable que d’autres officines de la région y participent également.

Cette fermeture s’inscrit dans un mouvement national de protestation contre la réforme gouvernementale visant à réduire les remises commerciales sur les médicaments génériques, actuellement plafonnées à 40 %, qui passeront à 30 % dès le 1er septembre 2025, puis à 20 % d’ici 2027.

Un premier mouvement de grève avait déjà eu lieu en juillet (lire notre reportage ici), mais la colère des professionnels est montée depuis début août après la publication au Journal officiel, le lundi 4 août, d’un arrêté entérinant cette baisse des remises commerciales.

Les syndicats, notamment l’Union des syndicats de pharmaciens d’officine (USPO), estiment que cette mesure fragiliserait l’équilibre économique de nombreuses officines, surtout en milieu rural, menaçant ainsi l’accès aux soins de proximité. Pour mobiliser la population, certaines pharmacies encouragent la signature d’une pétition : la pharmacie du Pied des Gouttes à Montbéliard la propose sur place, tandis que celle des Résidences à Belfort invite à la signer en ligne.