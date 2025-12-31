Dermatose nodulaire contagieuse : les mesures préfectorales allégées

De « zone de protection », on passe à « zone de surveillance » : les préfets du Doubs, de Haute-Saône et du Jura publient ce mercredi 31 décembre 2025 un communiqué commun dans lequel ils annoncent un allègement des mesures prises à la suite de la découverte d’un animal infecté par la DNC, fin novembre. « Le Doubs, le Jura et la Haute-Saône franchissent une nouvelle étape dans la lutte contre la propagation de la DNC, indique ce communiqué. La zone réglementée instaurée le 29 novembre 2025 à la suite de la détection d’un cas de DNC sur la commune de Pouilley-Français (25) est modifiée, ce mercredi 31 décembre 2025. L’ancienne zone de protection devient zone de surveillance, compte-tenu de l’écoulement d’un délai de 28 jours après la désinfection préliminaire du dernier élevage infecté, sans détection d’autre foyer. Cette nouvelle zone de surveillance comprend ainsi le territoire des communes précédemment concernées par la zone de protection (zone de 20 km autour du foyer) ainsi que la zone de surveillance pré-existante (zone de 50 km autour du foyer). Ce changement de catégorie de zone permet un allègement des conditions de déplacement des bovins détenus jusqu’alors en zone de protection ».