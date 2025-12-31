Dermatose nodulaire contagieuse : les mesures préfectorales allégées

Une vache dans un pré. | © Le Trois P.-Y.R.
Les mesures de protection pour lutter contre la DNC sont allégées à partir de ce 31 décembre. | illustration © Le Trois P.-Y.R.

Les préfets du Doubs, de Haute-Saône et du Jura annoncent conjointement un allègement des mesures imposées aux agriculteurs suite à la détection d’un cas de DNC (Dermatose nodulaire contagieuse) en novembre près de Besançon.

(AFP)

De « zone de protection », on passe à « zone de surveillance » : les préfets du Doubs, de Haute-Saône et du Jura publient ce mercredi 31 décembre 2025 un communiqué commun dans lequel ils annoncent un allègement des mesures prises à la suite de la découverte d’un animal infecté par la DNC, fin novembre. « Le Doubs, le Jura et la Haute-Saône franchissent une nouvelle étape dans la lutte contre la propagation de la DNC, indique ce communiqué. La zone réglementée instaurée le 29 novembre 2025 à la suite de la détection d’un cas de DNC sur la commune de Pouilley-Français (25) est modifiée, ce mercredi 31 décembre 2025. L’ancienne zone de protection devient zone de surveillance, compte-tenu de l’écoulement d’un délai de 28 jours après la désinfection préliminaire du dernier élevage infecté, sans détection d’autre foyer. Cette nouvelle zone de surveillance comprend ainsi le territoire des communes précédemment concernées par la zone de protection (zone de 20 km autour du foyer) ainsi que la zone de surveillance pré-existante (zone de 50 km autour du foyer). Ce changement de catégorie de zone permet un allègement des conditions de déplacement des bovins détenus jusqu’alors en zone de protection ».

Intertitre

Selon le communiqué, « la levée de la zone de protection démontre l’efficacité de la stratégie de lutte contre la DNC mise en place et confirme que son application rigoureuse, avec le concours des éleveurs, vétérinaires, groupements de défense sanitaire et agents de l’État, permet d’éradiquer l’épizootie sur les territoires touchés. La prochaine étape sera la levée de la zone réglementée (ZS4) qui pourrait intervenir le 17 janvier 2026 si aucun nouveau foyer n’est déclaré dans la zone ou à proximité et si le niveau de vaccination atteint les objectifs fixés (75% des bovins vaccinés et 95% des élevages protégés). Cette ZS4 deviendra alors une zone vaccinale avec des règles de mouvement assouplies. Les préfets appellent néanmoins au maintien de la vigilance. Le respect des exigences de biosécurité demeurent indispensables pour limiter la propagation du virus, et en particulier les interdictions de mouvements de bovins ou le strict respect des conditions de déplacement en cas de mouvement dérogatoire autorisé. »

La délimitation de la zone de surveillance. | doc préfecture du Doubs
La délimitation de la zone de surveillance. | doc préfecture du Doubs

