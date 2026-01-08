Delle : une première pierre qui confirme la renaissance d’Isola Composite

Une presse basse pression dans les ateliers d'Isola Composite, à Delle.
Une presse basse pression dans les ateliers d'Isola Composite, à Delle. | ©Le Trois – P.-Y.R.

Au bord du gouffre en 2021, Isola Composite lance en ce mois de janvier 2026 des travaux de restructuration de son site, à Delle, dans le Territoire de Belfort. Un pari réussi pour la dirigeante, Cécile Alleman, qui a repris l’entreprise à la barre du tribunal de commerce et qui lance un chantier de 6,7 millions d’euros. La première pierre a été symboliquement posée ce mercredi 7 janvier.

Que de chemin parcouru depuis 2021. En mars de cette année-là, Cécile Allemann, salariée de l’entreprise, reprend Von Roll Isola. Quelques mois auparavant, 28 mai 2020, les deux entités du Suisse Von Roll dans la Cité des Cariatides, Delle Fil SAS et Von Roll Isola, avaient été placées en redressement judiciaire. « Il s’agissait d’un plan de continuation », rappelle aujourd’hui Cécile Allemann. Autrement dit, elle a repris l’entreprise en l’état, avec ses bâtiments, la pollution éventuelle du terrain, la dette. Celle-ci a fait l’objet au tribunal de commerce d’un plan d’apurement sur dix ans, qui arrivera à son terme dans quatre ans. La communauté de communes Sud Territoire a acheté le site en septembre 2023.

6,7 millions d’euros de travaux pour Isola Composite

Ce mercredi 7 janvier, l’entreprise a organisé la pose symbolique de la première pierre de travaux de restructuration du site, rue de Belfort à Delle. Les premiers travaux ont en fait commencé en juillet, avec notamment le remplacement des installations de production d’énergie et des réseaux principaux de distribution. Le gain en économie d’énergies est estimé à plus de 66 %. Un enjeu majeur pour l’entreprise, qui a vu passer sa facture d’énergies de 700 000 euros en 2021 à 2,1 millions d’euros en 2022. Elle est d’ores et déjà redescendue à 1,1 million d’euros (l’ancienne chaufferie, âgée de 68 ans, a été remplacée, d’où une baisse de 30 % de la consommation de gaz). 

Des travaux de toiture ont également été réalisés. Les prochains travaux porteront sur la démolition de bâtiments devenus inutiles, la rénovation de l’ancien siège afin d’y transférer des services administratifs, et la rénovation de locaux destinés à la recherche et développement et à la qualité. Des façades vont faire l’objet de travaux d’isolation et une nouvelle entrée va être réalisée rue de Belfort (loge de garde, sécurisation de l’accès au site, séparation des flux). Au total 13 000 m² vont être rénovés et 100 m² de surface seront construits. Le site couvre une surface totale de 3 ha.

La pose symbolique de la première pierre, avec (de droite à gauche): Cécile Allemann, présidente d'Isola Composite, Eric Lançon, conseiller régional, Christian Rayot, président de la communauté d'agglomération du Sud Territoire, Alain Charrier, préfet du Territoire de Belfort, et le représentant de la Banque des territoires, Patrick Martin.
La pose symbolique de la première pierre, avec (de droite à gauche): Cécile Allemann, présidente d'Isola Composite, Eric Lançon, conseiller régional, Christian Rayot, président de la communauté de communes Sud Territoire, Alain Charrier, préfet du Territoire de Belfort, et le représentant de la Banque des territoires, Patrick Martin | ©Le Trois – P.-Y.R.

De 41 à 84 salariés

En 2021, l’entreprise réalisait un chiffre d’affaires de 9 millions d’euros, avec un résultat négatif. Au dernier exercice (clos en mars 2025), le chiffre d’affaires était de l’ordre de 16 millions d’euros, avec un résultat net de plus de 3 %, selon Cécile Allemann. L’effectif, de 41 personnes après le plan social de 2021, est passé à 84 salariés auxquels s’ajoutent cinq intérimaires. Une fois les travaux effectués, des recrutements sont envisagés en recherche et développement (cinq ou six chimistes) et trois ou quatre personnes en usinage. À terme, « un effectif de 130 personnes reste quelque chose d’atteignable », estime Cécile Allemann.


Isola Composite produit des pièces en matériaux composites thermodurcissables à base de résine et additifs sur des renforts de verre pour le nucléaire, l’électronique, les énergies renouvelable. Par exemple des isolants pour des pièces de rotors. « Des produits finis qui semblent hyper simples, mais qui ne le sont pas », résume Cécile Allemann. Et pour lesquels les normes de qualité, donc les contrôles par les clients sont drastiques, avec des audits parfois quotidiens. L’entreprise réalise 85% de sont chiffre d’affaires à l’exportation.

Qui financent ?

La première phase de travaux représente un budget de 6,7 millions d’euros, avec une aide de 585 000 euros de l’Etat (fonds Friches), 277 000 euros de la Région, 5,8 millions d’euros d’autofinancement par la communauté de communes du Sud-Territoire (avec deux emprunts consentis par la Banque des Territoires : 1,4 millions de prêt Transformation Ecologique et 3,6 millions d’euros de prêt Cohésion Territoriale).

Test du jeu « Jm'acclimate » imaginé par les Jeunes Agriculteurs de Bourgogne-Franche-Comté.

Les Jeunes Agriculteurs lancent un jeu pour appréhender les aléas climatiques

Gel, canicule, inondation… autant d’aléas auxquels les futurs agriculteurs doivent se préparer. Pour les accompagner, les Jeunes Agriculteurs de Bourgogne-Franche-Comté lancent un dispositif pédagogique alliant une formation et un jeu.
Nouvelle attaque de Loup à Fougerolles, en Haute-Saône, ce 21 septembre.

Suisse : une attaque de moutons officiellement attribuée à un loup

Trois brebis ont été tuées dans la nuit du 6 au 7 janvier 2026 à Charmoille, près de Porrentruy, en Suisse voisine. Selon les autorités suisses, les traces et lésions sont spécifiques d’une attaque de loup.
Rue Strolz à Belfort, le camion du Coeur s'installent pour distribuer des plats chauds aux plus démunis.

Grand froid : le camion des Restos du coeur distribue des repas chauds

À Belfort, les associations se mobilisent en cette période de grand froid. C’est le cas des Restos du Coeur qui, grâce au camion du cœur, proposent des repas chauds rue Strolz. Ce mardi 6 janvier, trois bénéficiaires sont venus se réchauffer et partager un moment avec les bénévoles.

