Delle : une première pierre qui confirme la renaissance d’Isola Composite

Ce mercredi 7 janvier, l’entreprise a organisé la pose symbolique de la première pierre de travaux de restructuration du site, rue de Belfort à Delle. Les premiers travaux ont en fait commencé en juillet, avec notamment le remplacement des installations de production d’énergie et des réseaux principaux de distribution. Le gain en économie d’énergies est estimé à plus de 66 %. Un enjeu majeur pour l’entreprise, qui a vu passer sa facture d’énergies de 700 000 euros en 2021 à 2,1 millions d’euros en 2022. Elle est d’ores et déjà redescendue à 1,1 million d’euros (l’ancienne chaufferie, âgée de 68 ans, a été remplacée, d’où une baisse de 30 % de la consommation de gaz).

Des travaux de toiture ont également été réalisés. Les prochains travaux porteront sur la démolition de bâtiments devenus inutiles, la rénovation de l’ancien siège afin d’y transférer des services administratifs, et la rénovation de locaux destinés à la recherche et développement et à la qualité. Des façades vont faire l’objet de travaux d’isolation et une nouvelle entrée va être réalisée rue de Belfort (loge de garde, sécurisation de l’accès au site, séparation des flux). Au total 13 000 m² vont être rénovés et 100 m² de surface seront construits. Le site couvre une surface totale de 3 ha.