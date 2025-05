Delle : retournement de situation sur la reprise d’Eurocast

Plombé par ses dettes, le groupe GMD est un des plus gros équipementiers automobiles français avec 6.648 salariés à travers le monde, sur 14 sites (dont environ 1.800 en France), pour plus d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2024. GMD fabrique des grosses pièces en aluminium, des pièces d’habillage en plastique pour l’intérieur des véhicules, pour Stellantis, Renault ou Porsche. Le groupe avait repris en 2018 l’usine GM&S, devenue LSI, à La Souterraine, qui a changé « 11 fois de repreneurs », selon Patrick Brun, de la CGT et secrétaire du CSE, passant de 600 salariés au début des années 1960 à 80 en 2025.

La mobilisation du site creusois contre un plan social avait marqué les débuts du premier mandat d’Emmanuel Macron, lorsque des salariés désespérés avaient menacé de faire « sauter » leur usine. « On a de sérieux doutes. Cela nous étonnerait qu’ils ramènent des circuits imprimés à La Souterraine », a pointé le syndicaliste. « Nous, ça fait 10 ans qu’ils ne nous ont pas affecté le nouveau marché. On est au chômage technique le vendredi mais on a réussi à tenir bon. On espère maintenant que l’État a bien pris les mesures pour avoir des garanties sur les emplois », s’est inquiété le syndicaliste. « La moyenne d’âge est de 58 ans. Si la boîte ferme, c’est la catastrophe. On a plus rien à perdre, on ne va plus menacer, cela va péter », a-t-il ajouté.