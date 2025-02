Delle : inquiétude à Eurocast, face au rachat par un milliardaire conservateur

« On ne nous dit rien, on ne sait rien », déplorent les salariés sur le piquet de grève. Ils savent que des propositions ont été faites. Dont une, qui retient plus l’attention : celle de Pierre-Edouard Stérin. Il pourrait reprendre via Montyon Capital, structure soutenue par Otium Capital, le fonds d’investissement du milliardaire.

Exilé fiscal en Belgique selon L’Humanité et connu pour ses engagements politiques conservateurs, catholique traditionaliste, le milliardaire est soupçonné de vouloir réaliser une opération purement financière, au détriment de l’emploi et du maintien des activités en France. Pour le moment, sa fortune est bâtie sur les services et des investissements dans la tech. Il a notamment fait fortune avec ses coffrets Smartbox. « Ce n’est pas un industriel, nous n’avons aucun avenir avec ce personnage clivant. Avec lui, il y aura de la casse sociale; il n’aura aucune pitié pour nous », redoute Messaoud Drideche, de la CGT. Il précise que son offre apparaît comme la plus sérieuse, à côté d’une autre, d’un fonds d’investissements chinois.