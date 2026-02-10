Delfingen enregistre un chiffre d’affaires de 400 millions d’euros en 2025

Le chiffre d’affaires de Delfingen, qui arbore dorénavant une nouvelle identité graphique teintée de rouge, s’établit à 400,3 millions d’euros en 2025, en baisse de 5,5 % par rapport à 2024 (423,7 millions d’euros) ; dans ce bilan, l’automobile pèse 333,4 millions d’euros de chiffre d’affaires. Des résultats obtenus dans un contexte extrêmement difficile pour l’automobile.

Si l’on efface les effets de taux de change, cette baisse ne serait que de 3,1 %. En 2025, Delfingen s’est, par ailleurs, séparé d’une activité peu rentable, diminuant mécaniquement ses rentrées. Ce qui fait dire à l’entreprise : « À taux constants et retraité de l’impact de l’arrêt des contrats FTT et volontairement décidé dans le cadre du plan stratégique IMPULSE 2026 le chiffre d’affaires 2025 aurait été comparable à celui de 2024. »

Les ventes sont portées par l’activité Textile « en hausse de 7,3 % avec une progression sur toutes les zones », apprécie Delfingen, dans un communiqué de presse. « Cette activité bénéficie de la relocalisation d’une partie de la production en Chine et en Inde au plus près des donneurs d’ordre, mise en œuvre dans le cadre du plan IMPULSE 2026. Représentant désormais 20 % des ventes du Groupe, cette activité confirme son statut de solide relais de croissance du Groupe », commente la direction. Forte de ce constat, l’entreprise cherche encore à se diversifier dans des marchés industriels à forte valeur ajoutée, ce que n’est pas l’automobile.