Delfingen enregistre un chiffre d’affaires de 400 millions d’euros en 2025

Delfingen est spécialisé dans les solutions de protection des câblages.
L’équipementier automobile Delfingen, dont le siège est à Anteuil, dans le Doubs, vient de publier ses résultats 2025. Son chiffre d’affaires s’établit à 400,3 millions d’euros. L’industriel confirme son ambition d’une marge opérationnelle à plus de 7 %.

Le chiffre d’affaires de Delfingen, qui arbore dorénavant une nouvelle identité graphique teintée de rouge, s’établit à 400,3 millions d’euros en 2025, en baisse de 5,5 % par rapport à 2024 (423,7 millions d’euros) ; dans ce bilan, l’automobile pèse 333,4 millions d’euros de chiffre d’affaires. Des résultats obtenus dans un contexte extrêmement difficile pour l’automobile.

Si l’on efface les effets de taux de change, cette baisse ne serait que de 3,1 %. En 2025, Delfingen s’est, par ailleurs, séparé d’une activité peu rentable, diminuant mécaniquement ses rentrées. Ce qui fait dire à l’entreprise : « À taux constants et retraité de l’impact de l’arrêt des contrats FTT et volontairement décidé dans le cadre du plan stratégique IMPULSE 2026 le chiffre d’affaires 2025 aurait été comparable à celui de 2024. »

Les ventes sont portées par l’activité Textile « en hausse de 7,3 % avec une progression sur toutes les zones », apprécie Delfingen, dans un communiqué de presse. « Cette activité bénéficie de la relocalisation d’une partie de la production en Chine et en Inde au plus près des donneurs d’ordre, mise en œuvre dans le cadre du plan IMPULSE 2026. Représentant désormais 20 % des ventes du Groupe, cette activité confirme son statut de solide relais de croissance du Groupe », commente la direction. Forte de ce constat, l’entreprise cherche encore à se diversifier dans des marchés industriels à forte valeur ajoutée, ce que n’est pas l’automobile.

Delfingen vise une meilleure rentabilité en 2026

Si la région Europe-Afrique porte près de la moitié de l’activité de l’entreprise (197,3 millions d’euros de chiffre d’affaires, en retrait de 3,4 %), c’est l’Asie qui incarne la croissance : 59,7 millions de chiffre d’affaires, en hausse de 4,1 % par rapport à 2024. L’Amérique dévisse, par contre : baisse de 11,6 %, expliquée notamment par l’arrêt de l’activité FTT.

L’équipementier automobile, au regard de ces résultats, confirme son ambition d’une marge opérationnelle de plus de 7 % en 2025, lorsqu’il publiera ses résultats. « Cette performance, commente Gérald Streit, le p-dg, constitue un point de satisfaction majeur. » D’ajouter : « Delfingen a montré sa capacité à exécuter sa stratégie avec rigueur. Cette performance reflète l’engagement et le professionnalisme de nos équipes et constitue un signal fort adressé à l’ensemble de nos partie prenantes – clients, partenaires, actionnaires – quant à la solidité de notre modèle, la pertinence de nos savoir-faire et notre capacité à créer durablement de la valeur. »

En 2026, Delfingen prévoit une stabilité de son chiffre d’affaires à taux de change constant. Elle privilégie la valeur aux volumes, pariant une nouvelle fois sur une amélioration de la rentabilité et une nouvelle réduction de l’endettement.

Le leader mondial de solutions de protection des câblages électriques, qui intervient dans plusieurs secteurs industriels (automobile, robotique, énergies) compte 3 800 collaborateurs et rayonne dans 20 pays, répartis sur 4 continents (Europe, Afrique, Asie et Amérique). Delfingen compte 40 implantations à travers le monde. Il a supprimé en 2025 450 emplois dans le monde.

,
Transport urbain évolitY à Montbéliard, face au château.

Municipales : les enjeux à connaître à Montbéliard

Démographie, économie, commerce, scolarité, culture. Voici les cinq clés de compréhension pour mieux appréhender les élections municipales de mars 2026 de Montbéliard.
,
Quentin Macullo, du Rassemblement national du Territoire de Belfort.

Belfort : le Rassemblement national débranche sa tête de liste aux municipales

Le Rassemblement national a décidé de changer de tête de liste aux élections municipales de Belfort. Quentin Macullo, dont un tweet raciste de 2022 avait été exhumé, ne sera même pas sur la liste.
La société Panopack, à Bart, fabrique notamment des caisses en bois pour l'industrie.

La Région flèche 15 millions en soutien aux entreprises de Bourgogne-Franche-Comté

La commission permanente de la Région Bourgogne–Franche-Comté a engagé le vendredi 6 février 153,3 millions d’euros de financements, dont 15 millions pour le développement économique. La plus grosse somme, 54 millions d’euros, est destinée aux lycées.

