Anteuil : Delfingen réduit sa dette au premier semestre 2025

Delfingen est spécialisé dans les solutions de protection des câblages.
Delfingen est spécialisé dans les solutions de protection des câblages. | ©Delfingen
Décryptage

Delfingen, entreprise spécialisée dans les gaines de protection pour câbles électriques, a publié ses résultats semestriels. Le groupe parvient à améliorer sa rentabilité et à réduire son endettement. Notamment par l'arrêt de plusieurs contrats clients, des suppressions de postes et un marché textile porteur.

Entre janvier et juin 2025, Delfingen a enregistré un chiffre d’affaires de 215,2 millions d’euros, en baisse de 4,2 % par rapport à la même période en 2024. Mais dans le même temps, la rentabilité s’est nettement redressée : le résultat brut d’exploitation progresse de 29 % à 29,5 millions d’euros, et la marge opérationnelle atteint 7,7 % du chiffre d’affaires, contre 5,2 % un an plus tôt. Le résultat net s’élève à 8,1 millions d’euros, alors que l’entreprise affichait une perte de 5,6 millions au premier semestre 2024.

Le groupe explique cette amélioration de l’offre par un plan déployé « avec rigueur ».  Delfingen a en effet mis fin à une vingtaine de contrats clients jugés « non contributifs dont la sous-performance dégradait significativement les résultats »  dans son activité « tubes pour transferts de fluides », ce qui a réduit le chiffre d’affaires de 6 millions d’euros sur le semestre, mais a permis « d’alléger les pertes ». Le groupe a aussi fermé son site de Nitra en Slovaquie et redimensionné celui de Guanajuato au Mexique, avec au total 450 suppressions de postes sur des postes de production, de ventes et d’engineering. Soit plus de 10 % d’un effectif mondial de près de 4 000 salariésUn plan nommé « Impulse 2026 ». 

Le textile et l’Inde comme relais de croissance

Parallèlement, Delfingen mise sur deux moteurs de croissance : l’activité textile et l’Inde. Le textile, qui fournit des solutions alternatives de protection des câbles, a progressé de 15,9 % et représente désormais 20 % du chiffre d’affaires du groupe, contre 12 % en 2021. En Inde, l’activité s’est envolée de 17 % sur le semestre. Delfingen y voit « un marché stratégique, appelé à doubler d’ici 2030 ».

Sur le plan financier, Delfingen poursuit son désendettement. La dette nette s’élève à 112,4 millions d’euros au 30 juin 2025, en baisse par rapport aux années précédentes.

« Les prévisions de marché restant incertaines, Delfingen continuera de déployer sa feuille de route 2026 : poursuite des mesures d’économies, strict contrôle des investissements, concentration des ressources sur les activités à plus forte valeur ajoutée », ajoute Delfingen. Ses objectifs, pour 2026 : atteindre 430 millions d’euros de chiffre d’affaires, une marge opérationnelle supérieure à 7,5 % et un levier d’endettement inférieur à 2,25. Le prochain point d’étape est prévu le 3 novembre 2025, avec la publication du chiffre d’affaires du troisième trimestre. 

