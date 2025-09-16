Anteuil : Delfingen réduit sa dette au premier semestre 2025

Entre janvier et juin 2025, Delfingen a enregistré un chiffre d’affaires de 215,2 millions d’euros, en baisse de 4,2 % par rapport à la même période en 2024. Mais dans le même temps, la rentabilité s’est nettement redressée : le résultat brut d’exploitation progresse de 29 % à 29,5 millions d’euros, et la marge opérationnelle atteint 7,7 % du chiffre d’affaires, contre 5,2 % un an plus tôt. Le résultat net s’élève à 8,1 millions d’euros, alors que l’entreprise affichait une perte de 5,6 millions au premier semestre 2024.

Le groupe explique cette amélioration de l’offre par un plan déployé « avec rigueur ». Delfingen a en effet mis fin à une vingtaine de contrats clients jugés « non contributifs dont la sous-performance dégradait significativement les résultats » dans son activité « tubes pour transferts de fluides », ce qui a réduit le chiffre d’affaires de 6 millions d’euros sur le semestre, mais a permis « d’alléger les pertes ». Le groupe a aussi fermé son site de Nitra en Slovaquie et redimensionné celui de Guanajuato au Mexique, avec au total 450 suppressions de postes sur des postes de production, de ventes et d’engineering. Soit plus de 10 % d’un effectif mondial de près de 4 000 salariés. Un plan nommé « Impulse 2026 ».