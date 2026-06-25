Damien Tournier, nouveau président du Pôle véhicule du futur

Damien Tournier a été élu président du Pôle Véhicule du Futur, ce mardi 23 juin, annonce le pôle de compétitivité dans sa dernière newsletter. Le conseil d’administration de la structure a été renouvelé le 9 juin ; il vient d’acter sa nouvelle gouvernance. Damien Tournier succède à Thierry Tournier, ancien cadre d’Alstom élu il y a trois ans ; ce dernier a fondé en 2025 la société d’ingénierie de l’innovation Intuition, installée à Belfort.

Damien Tournier est directeur général de Schrader Pacific advanced Valve depuis 2017. L’équipementier conçoit et fabrique des valves pour la gestion des fluides pour les pneumatiques, la climatisation ou les motorisations. L’entreprise travaille notamment pour le secteur automobile. Ce diplômé de l’école nationale d’ingénieurs de Belfort, ancêtre de l’UTBM, « a occupé différentes fonctions dans le Groupe américain ITW, chez RIVEX à Ornans, CPM à Thiers où il était Directeur de site avant de rejoindre, il y a presque vingt ans l’entreprise Schrader à Pontarlier », détaille le Pôle Véhicule du futur dans sa communication.