Damien Tournier, nouveau président du Pôle véhicule du futur

Damien Tournier a été élu président du Pôle Véhicule du Futur, ce mardi 23 juin, annonce le pôle de compétitivité dans sa dernière newsletter. Le conseil d’administration de la structure a été renouvelé le 9 juin ; il vient d’acter sa nouvelle gouvernance. Damien Tournier succède à Thierry Tournier, ancien cadre d’Alstom élu il y a trois ans ; ce dernier a fondé en 2025 la société d’ingénierie de l’innovation Intuition, installée à Belfort.
Damien Tournier est directeur général de Schrader Pacific advanced Valve depuis 2017. L’équipementier conçoit et fabrique des valves pour la gestion des fluides pour les pneumatiques, la climatisation ou les motorisations. L’entreprise travaille notamment pour le secteur automobile. Ce diplômé de l’école nationale d’ingénieurs de Belfort, ancêtre de l’UTBM, « a occupé différentes fonctions dans le Groupe américain ITW, chez RIVEX à Ornans, CPM à Thiers où il était Directeur de site avant de rejoindre, il y a presque vingt ans l’entreprise Schrader à Pontarlier », détaille le Pôle Véhicule du futur dans sa communication.
« Contribuer à construire »
« Dans cette période décisive, nous avons deux alternatives : se résoudre à accompagner le mouvement ou contribuer à le construire. Définitivement, notre ambition est de construire, avec un projet collectif », a déclaré Damien Tournier, dans ses premières prises de parole. Damien Tournier mesure les enjeux industriels, mais est également rompu aux arcanes institutionnelles, présidant aux destinées de l’union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) du Doubs.
Dans les projets collectifs, le Pôle Véhicule du Futur veut notamment lancer une initiative autour de la conception d’un véhicule « léger, abordable et inclusif » (lire notre article). Le Pôle Véhicule du futur, qui a fêté ses 20 ans en 2025 (lire notre article), compte 430 adhérents, selon son rapport d’activités 2025. In s’intéresse à quatre domaines : énergie et propulsion ; véhicule connecté et autonome ; matériaux et process ; et service de mobilité. Il se position sur six marchés : l’automobile ; les mobilités douces ; les véhicules industriels et les engins non routiers ; le ferroviaire ; les sports mécaniques ; et, depuis peu, au secteur de l’armement et de la défense. Le Pôle rayonne sur la Bourgogne-Franche-Comté et la région Grand Est.