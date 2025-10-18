CRRI 2000 fait face aux problèmes des marges

Le chantier a été long à se lancer. Les incertitudes des dernières années ont entraîné pas mal de tergiversations. Mais en 2025, CRRI 2000 a enfin pu porter ce chantier emblématique de Montbéliard, avec la rénovation du Kyriad. Un changement de toiture, un étage supplémentaire, une piscine… Autant de défis qui ont permis de souligner le savoir-faire des adhérents de CRRI 2000, qui fédère 39 entreprises locales ; cela représente 26 métiers, 1 756 emplois cumulés et un chiffre d’affaires cumulés de 273 millions d’euros.

« CRRI 2000 été porté par ce chantier », confirme Laurent Germain, le directeur général. Le fédérateur enregistre, pour sa part, un chiffre d’affaires de 6 millions d’euros. L’activité a été correcte en 2025. Elle sera similaire en 2026. CRRI 2000 portera la rénovation de 78 logements à Montbéliard, pour Habitat 25. Un chantier qui montre aussi le besoin de ré-orienter l’activité. La conception-réalisation, pour l’industrie, est au point mort. Les investissements sont reportés aux calendes grecques par les industriels ; et ceux qui s’inscrivent dans des secteurs porteurs, comme le nucléaire, patientent encore car les programmes nationaux tardent à se lancer. Ils limitent les risques. La rénovation fait aussi partie de l’ADN de CRRI 2000 (conception, réalisation, réhabilitation, immobilier), même si c’était moins visible ces dernières années. La rénovation d’un autre hôtel Kyriad est dans les tuyaux, apprécient Laurent Germain et Bruno Selli, le président de CRRI 2000. « Nous gardons nos clients », glissent-ils, satisfaits.

CRRI 2000 appuie aussi ses bons résultats sur l’activité des travaux-services (lire notre article), qui représente 15 à 20 % de son activité. Des chantiers qui se déclenchent plus rapidement et qui permettent d’assurer une activité continue. Une vraie plus-value alors que le secteur du bâtiment et des travaux publics se porte difficilement. Les défaillances se mulitplient ; les entreprises sont confrontées à des problèmes de trésorerie et le travail fait parfois défaut. Alors, se rassembler est un atout assurent les deux hommes. « Chaque adhérent est un ambassadeur », appuie Laurent Germain.