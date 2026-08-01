Crédit Agricole : un 2e trimestre tiré par les caisses régionales

Pris seul, le bénéfice net de Crédit Agricole SA (Casa), entité cotée du groupe, est en recul à 2 milliards d’euros au deuxième trimestre, contre 2,3 milliards au deuxième trimestre 2025. Cela s’explique par la baisse de 12,1% sur un an de la branche Gestion de l’épargne et Assurances qui s’est séparée d’Amundi US en 2025. Sans cet effet de comparaison, le bénéfice net serait en hausse de 6% sur la période. « L’activité a été très dynamique sur ce deuxième trimestre, dans la foulée du premier trimestre, dans tous les métiers », a commenté lors d’une visioconférence de presse Olivier Gavalda, le directeur général de Crédit Agricole SA (Casa).