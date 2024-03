Cravanche : une école de production ouvre pour former une main d’oeuvre industrielle

Ces écoles, aujourd’hui, font partie de la stratégie de réindustrialisation du gouvernement, en lien avec les territoires. Notamment pour répondre aux pénuries de main-d’oeuvre dans les métiers industriels. Créées à l’initiative d’entreprises qui peinent à recruter, elles permettent de promouvoir les filières industrielles. Dans le nord Franche-Comté, elle est partie d’une impulsion de l’union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM). Dans le territoire, il y a beaucoup d’attente des industries telles que General Electric, Alstom ou encore MGR Monnier qui ont des besoins de compétences. Au sein de leurs entreprises, il y a beaucoup de métiers en tension. Cette école est une première pierre pour résoudre ces équations.

À Cravanche, l’école a un statut associatif avec trois salariés permanents. Et l’aide a été grande : industriels, Etats, collectivités locales. Et Total Energies, qui apportera 700 000 euros au total pour le financement du matériel. À Belfort, comme partout en France, TotalEnergies est le plus important mécène de la Fédération nationale des écoles de production, également soutenue par l’union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM).

La loi sur l’industrie verte votée en octobre 2023 fixe un objectif de 100 écoles d’ici 2027. C’est ce que détaille également Etienne Boyer, vice-président de la fédération nationale des écoles de production. À Cravanche, les objectifs de développement sont aussi là. D’ici quatre ans, le but est de constituer des groupes de 8 à 10 élèves par promotion et de monter à environ 40 élèves. Pour permettre, aussi, la création d’un second CAP en réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage. « Pour le moment, nous nous concentrons sur nos six jeunes pour les accompagner pendant les deux ans. Ils passeront leur CAP en 2025 », expose Philippe Comont, le directeur de l’école.

Prochain défi ? Le recrutement. Cela se fera par le tissage de réseaux avec les industriels et les collèges, lycées, exposent les acteurs. « On veut notamment toucher les jeunes de seconde qui vont devoir faire des stages d’observation de 15 jours. C’est une petite révolution à laquelle il faut se préparer, c’est une nouveauté », commente Henri Venet, délégué général de l’Union des industries et métiers de la métallurgie de Franche-Comté.

Le deuxième défi : réussir à donner une belle image de ces voies qui sortent du modèle habituel. Laurence Béguin, sous-préfète en charge du développement économique de l’aire urbaine, y croit : « C’est une solution qui s’adapte en fonction des parcours personnels. Il n’y a plus de voie de garage. C’est un parcours qui s’adapte et qui leur permet de concevoir de A à Z des projets. » En France, l’approche connaît un certain succès. Les écoles de production ont été mises en avant par François Hollande, avant que leurs formations ne soient reconnues par l’Etat en 2018. En 2020, le ministère de l’économie a lancé un premier appel à projets national pour en augmenter le nombre. Dans les Hauts-de-France, on comptait trois écoles de production en 2020. En 2024, on en recense onze. Dynamique similaire dans le nord Franche-Comté ? Il faudra suivre les retombées de la filière.