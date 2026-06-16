Couvert de tags, le radar du Ballon d’Alsace bientôt nettoyé

Le vendredi 5 juin, la préfecture du Territoire de Belfort annonçait la mise en place d’un radar chantier dans la montée du Ballon d’Alsace. Mais aussitôt installé, le radar en question a été recouvert de tags et rendu ainsi inutilisable (la fenêtre, comme l’ensemble du radar, est couverte de peinture de différentes couleurs).
Si ces tags n’ont pas surpris la préfecture, Maxime Gutzwiller, directeur de cabinet du préfet rappelle qu’il s’agit d’un délit de « dégradation ou de détérioration de bien dédié à l’utilité publique », passible de 7500 euros d’amende et de 5 ans d’emprisonnement.
"Sauver des vies"
Le radar doit être remis en état de fonctionnement très prochainement par l’entreprise prestataire.
Parallèlement, les opérations de contrôle se sont poursuivies dans la montée du Ballon d’Alsace. Si la préfecture ne dispose pas encore de bilan chiffré du dernier week-end, Maxime Gutzwiller déplore que chaque opération de contrôle se solde par au moins une infraction de grand excès de vitesse.
« On veut sauver des vies ; on n’attend pas qu’il y ait des morts pour faire quelque chose », indiquait le directeur de cabinet du préfet en charge de la sécurité lors de l’annonce de l’installation du radar.
Parallèlement, des opérations de prévention sont menées avec la fédération des motards. Trois « Relais calmos » sont programmées les 28 juin, 26 juillet et 23 août. Ils bénéficient du soutien financier de l’Etat dans le cadre du plan départemental d’actions de sécurité routière.