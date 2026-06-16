Couvert de tags, le radar du Ballon d’Alsace bientôt nettoyé

Le radar doit être remis en état de fonctionnement très prochainement par l’entreprise prestataire.

Parallèlement, les opérations de contrôle se sont poursuivies dans la montée du Ballon d’Alsace. Si la préfecture ne dispose pas encore de bilan chiffré du dernier week-end, Maxime Gutzwiller déplore que chaque opération de contrôle se solde par au moins une infraction de grand excès de vitesse.

« On veut sauver des vies ; on n’attend pas qu’il y ait des morts pour faire quelque chose », indiquait le directeur de cabinet du préfet en charge de la sécurité lors de l’annonce de l’installation du radar.

Parallèlement, des opérations de prévention sont menées avec la fédération des motards. Trois « Relais calmos » sont programmées les 28 juin, 26 juillet et 23 août. Ils bénéficient du soutien financier de l’Etat dans le cadre du plan départemental d’actions de sécurité routière.