Cinq chiffres à retenir sur le chômage dans le nord Franche-Comté

Moins densément peuplée, la Haute-Saône n’échappe pas à la tendance. Le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A y progresse de +10,2 % en trois mois et atteint 9 300 personnes. En incluant ceux qui exercent une activité réduite (cat. B et C), on atteint 16 770 inscrits au total. La hausse, en un an, est de 13,6% en catégorie A.