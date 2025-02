Chauffage : la profession en alerte, la TVA double sur les chaudières THPE

À compter du 1er mars 2025, la TVA sur l’installation des chaudières à très haute performance énergétique (THPE) passera de 10 % à 20 %, selon les dispositions de la loi de finances 2025 récemment adoptée. Tous les ménages sont touchés par cette hausse, qu’ils soient propriétaires occupants, bailleurs, locataires ou occupants à titre gratuit. Elle s’applique aux logements achevés depuis plus de deux ans, qu’il s’agisse de résidences principales ou secondaires.

Cette adaptation est vivement critiquée par la Capeb (Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment) du Territoire de Belfort. L’organisation professionnelle craint des conséquences économiques lourdes pour les artisans du bâtiment et une hausse significative des coûts pour les consommateurs. Elle estime un surcoût de 14,5 % pour les consommateurs sur la fourniture et l’installation de chaudières THPE