Champagney : depuis dix ans « dans le grand bain de l’entreprenariat »

Dix ans après, Sylvie Rieth ne regrette pas du tout d’avoir « sauté dans le grand bain de l’entreprenariat ». D’abord parce qu’elle ne se retrouvait plus dans son ancien métier d’ingénieure – cheffe de projet (« On passait plus de temps à chercher des coupables que des solutions pour les clients. ») ; ensuite parce que son EURL (Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) fonctionne bien, tout en lui permettant d’avoir une activité où elle s’épanouit.

Lorsqu’elle a créé Balades d’hier et aujourd’hui, le projet était d’animer des balades autour de la nature ou du patrimoine, et de créer des sentiers d’interprétation plus attractifs que ceux qu’elle connaissant et qu’elle trouvait « ennuyeux ». Plutôt que de reprendre le style très encyclopédique des sentiers pédagogiques habituels, elle préfère une approche plus ludique et des textes au ton léger, faciles à lire tout en apprenant plein de choses.

Le premier marché est arrivé un peu plus vite que prévu : un sentier d’interprétation pour la canal-tunnel de Saint-Albin, à Scey-sur-Saône. A tel point qu’elle a dû alors accélérer le dépôt des statuts de sa société, se souvient-elle en souriant.

La création de sentiers de A à Z (conception, écriture, graphisme, conception et pose des panneaux) constitue aujourd’hui la plus grande partie de sont activité. Prochainement, espère-t-elle, devraient se concrétiser des projets de sentier pour le parc naturel des Ballons des Vosges, pour la mairie de Giromagny avec le sentier des Mines, etc.