Champagney : depuis dix ans « dans le grand bain de l’entreprenariat »

Dix ans après, Sylvie Rieth ne regrette pas du tout d’avoir « sauté dans le grand bain de l’entreprenariat ». D’abord parce qu’elle ne se retrouvait plus dans son ancien métier d’ingénieure – cheffe de projet (« On passait plus de temps à chercher des coupables que des solutions pour les clients. ») ; ensuite parce que son EURL (Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) fonctionne bien, tout en lui permettant d’avoir une activité où elle s’épanouit.
Lorsqu’elle a créé Balades d’hier et aujourd’hui, le projet était d’animer des balades autour de la nature ou du patrimoine, et de créer des sentiers d’interprétation plus attractifs que ceux qu’elle connaissant et qu’elle trouvait « ennuyeux ». Plutôt que de reprendre le style très encyclopédique des sentiers pédagogiques habituels, elle préfère une approche plus ludique et des textes au ton léger, faciles à lire tout en apprenant plein de choses.
Le premier marché est arrivé un peu plus vite que prévu : un sentier d’interprétation pour la canal-tunnel de Saint-Albin, à Scey-sur-Saône. A tel point qu’elle a dû alors accélérer le dépôt des statuts de sa société, se souvient-elle en souriant.
La création de sentiers de A à Z (conception, écriture, graphisme, conception et pose des panneaux) constitue aujourd’hui la plus grande partie de sont activité. Prochainement, espère-t-elle, devraient se concrétiser des projets de sentier pour le parc naturel des Ballons des Vosges, pour la mairie de Giromagny avec le sentier des Mines, etc.
Diversification
Dernièrement, Sylvie Rieth a élargi l’activité de son entreprise en rachetant une marque suite au départ en retraite de son créateur. « Aventures jeux » consiste à proposer aux familles, via les offices de tourisme, une sorte de jeu de piste organisés autour d’un récit sur un site historique ou naturel. Les familles achètent ou louent un sac dans lequel elles trouvent une carte avec des jeux, des énigmes et tous les accessoires correspondant au jeu et à l’histoire, comme des fioles, des pierres précieuses, parfois des jumelles, un livre, dans la cadre de locaux fermés. « C’est un produit clés en mains qui s’inspire des explore-game sur tablette, mais qui, contrairement à eux, se joue en famille, ensemble », explique Sylvie Rieth.
Sylvie Rieth est également référente « école dehors » et accompagne des enseignants pour mettre en place dans leur classe cette pratique pédagogique très en vogue, dans les écoles élémentaires, et qui tend à se développer aussi bien dans les collèges que dans les crèches.
Sylvie Rieth n’a pas recruté de salarié, notamment en raison du manque de visibilité au-delà de trois mois de son activité, mais elle fait appel à des prestataires, comme par exemple une illustratrice aquarelliste. Son Compagnon fait de la menuiserie et réalise le mobilier en bois des sentiers de découverte.
Depuis deux ans, le chiffre d’affaires de son EURL a été multiplié par trois.