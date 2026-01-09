Cette entreprise de la région qui propose une alternative à Microsoft

Justement, Interstis a été lauréate en 2023 d’un appel à projets dans le cadre de France 2030 pour mettre en place une suite collaborative alternative aux « Gafam » (Acronyme de Google, Apple, Facebook, Amazon, et Microsoft). L’entreprise s’est ainsi vue attribuer une aide de 6 millions d’euros, à raison de 2 millions d’euros par an sur trois ans ; Deux autres entreprises ont été également lauréates de cet appel à projets, Jamespot et Wiin.

Interstis a été créée en 2014 par Nicolas Huez et Thomas Balladur. À l’origine, l’entreprise a développé une plateforme collaborative à partir des besoins recueillis auprès des besoins des agents du secteur public. Elle a été commercialisée auprès de collectivités territoriales de toutes strates.

En 2020, l’entreprise a développé et diffusé Resana, une plateforme destinée aux services de l’État (ministères, préfectures, académies, etc.). Et enfin, en 2023, est intervenu l’appel à projets France 2030 qui a débouché sur la suite collaborative Hexagone. Moins d’un an après, l’entreprise commercialisait sa première version d’Hexagone.

L’originalité du projet est qu’il repose sur un consortium de sept entreprises, toutes françaises, dont Interstis est le chef de file : Bluemind, Linephone, 3DS Outscale, filiale de Dassault Système, Parsec, Xwiki, Tranquil IT. La suite collaborative propose ainsi d’ores et déjà des outils de messagerie, de bureautique (documents textes, tableur, présentation), de gestion de dossiers. Des outils de téléphonie et de sécurité informatique seront également prochainement proposés.