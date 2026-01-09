Cette entreprise de la région qui propose une alternative à Microsoft

Thomas Balladur et Nicolas Huez, fondateurs d'Interstis, lors de l'"Hexagone Tour" organisé à Toulouse.
Thomas Balladur et Nicolas Huez, fondateurs d'Interstis, lors de l'"Hexagone Tour", manifestation organisée par l'entreprise, à Toulouse. | © Interstis

Interstis, une entreprise dont le siège social est au Creusot, en Saône-et-Loire, a été lauréate en 2023, dans le cadre de « France 2030 », d’un appel d’offres sur la souveraineté numérique. Elle propose une suite collaborative en ligne, Hexagone, destinée à se passer des outils numériques « made in USA », à l'instar de Microsoft.

« Trump est le meilleur communiquant pour les solutions françaises comme la nôtre », souligne sans ambages Mathieu Candel, responsable de la communication d’Interstis, entreprise informatique basée en Bourgogne-Franche-Comté, au Creusot. « 90 % des entreprises françaises utilisent une solution américaine, mais il y a depuis un an un éveil des consciences », estime-t-il : les responsables d’entreprises et des collectivités comprennent que « la théorie du bouton rouge existe », en faisant allusion aux soupçons de la Cour Pénale Internationale d’avoir coupé les accès d’un de ses juges à Microsoft.

6 millions d'euros d'aides pour Interstis

Justement, Interstis a été lauréate en 2023 d’un appel à projets dans le cadre de France 2030 pour mettre en place une suite collaborative alternative aux « Gafam » (Acronyme de Google, Apple, Facebook, Amazon, et Microsoft). L’entreprise s’est ainsi vue attribuer une aide de 6 millions d’euros, à raison de 2 millions d’euros par an sur trois ans ; Deux autres entreprises ont été également lauréates de cet appel à projets, Jamespot et Wiin.

Interstis a été créée en 2014 par Nicolas Huez et Thomas Balladur. À l’origine, l’entreprise a développé une plateforme collaborative à partir des besoins recueillis auprès des besoins des agents du secteur public. Elle a été commercialisée auprès de collectivités territoriales de toutes strates.

En 2020, l’entreprise a développé et diffusé Resana, une plateforme destinée aux services de l’État (ministères, préfectures, académies, etc.). Et enfin, en 2023, est intervenu l’appel à projets France 2030 qui a débouché sur la suite collaborative Hexagone. Moins d’un an après, l’entreprise commercialisait sa première version d’Hexagone.

L’originalité du projet est qu’il repose sur un consortium de sept entreprises, toutes françaises, dont Interstis est le chef de file : Bluemind, Linephone, 3DS Outscale, filiale de Dassault Système, Parsec, Xwiki, Tranquil IT. La suite collaborative propose ainsi d’ores et déjà des outils de messagerie, de bureautique (documents textes, tableur, présentation), de gestion de dossiers. Des outils de téléphonie et de sécurité informatique seront également prochainement proposés.

70 collaborateurs chez Interstis

Plusieurs structures comme la communauté de communes de Chamonix-Mont-Blanc ou l’économat des armées l’ont déjà adoptée. L’objectif de 2026 est de développer la clientèle des entreprises, avec pour arguments non seulement la souveraineté, mais aussi des tarifs annoncés 30 % moins élevés que Microsoft. Les logiciels ne sont pas installés sur les postes, mais sont accessibles à distance (en mode SaaS, Software as a Service), avec des abonnements à la carte : les clients composent leur abonnement en fonction des outils dont ils ont besoin.

Intestis a réalisé un chiffre d’affaires de l’ordre de 3,5 millions d’euros en 2024, avec une progression annuelle de l’ordre de 40 % par an. Elle emploie 70 personnes, réparties essentiellement entre Le Creusot, siège de l’entreprise, et Paris. L’effectif ne devrait pas connaitre de hausse dans les prochaines années, mais pourrait reprendre ses recrutements d’ici cinq ou six ans : elle envisage en effet de développer alors son marché hors France, en Europe. Indispensable pour vraiment s’imposer comme une alternative aux géants américains.

Nos derniers articles

,
Des membres de l'équipe retirent le surplus de neige avant la rencontre de samedi 10 janvier contre le RC Lens.

FC Sochaux : pourquoi le stade Bonal ne craint-il pas le froid ?

La neige s’est installée sur le terrain du FC Sochaux-Montbéliard ce jeudi 8 janvier. Mais pas pour longtemps. Avec son système de chauffage souterrain, le gazon promet d’être prêt à accueillir les joueurs du RC Lens samedi 10 janvier.
,
Opération de soudage sur le châssis de la motrice du TGV M, à l'usine Alstom de Belfort.

Belfort : Alstom annonce le recrutement de 200 personnes en 2026

Alstom organise des portes ouvertes le samedi 31 janvier, afin de recruter des soudeurs-chaudronniers. C’est la première étape d’un plan de recrutement de 200 personnes durant l’année pour accompagner la montée en puissance du site.
,
Test du jeu « Jm'acclimate » imaginé par les Jeunes Agriculteurs de Bourgogne-Franche-Comté.

Les Jeunes Agriculteurs lancent un jeu pour appréhender les aléas climatiques

Gel, canicule, inondation… autant d’aléas auxquels les futurs agriculteurs doivent se préparer. Pour les accompagner, les Jeunes Agriculteurs de Bourgogne-Franche-Comté lancent un dispositif pédagogique alliant une formation et un jeu.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC