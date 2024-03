Ce qui va changer au 1er avril

La vignette verte à placer sur le pare-brise et l’attestation d’assurance à garder dans le véhicule sont remplacées par une inscription, sous 72 heures après la souscription d’un contrat d’assurances, dans un fichier dématérialisé des véhicules assurés (FVA) auquel les forces de l’ordre pourront accéder “à partir de leurs outils numériques embarqués en patrouille”. En cas de renouvellement ou de souscription d’un nouveau contrat à partir d’avril 2024, les assureurs devront envoyer “un mémo” à l’assuré détaillant leur contrat. Jusqu’alors, la non-apposition de la vignette et la non-présentation de l’attestation étaient passibles d’une amende de 35 euros. L’assurance auto ou moto reste bien évidemment obligatoire. Contrôle technique Ce n’est pas pour le 1er avril, mais pour deux semaines plus tard, le 15: tous les scooters, motos, voiturettes et quads vont devoir passer au contrôle technique, sous peine d’amende. En fonction de la date d’immatriculation du véhicule, le premier contrôle devra être réalisé entre août 2024 et 2029 au plus tard. Il reste valide trois ans mais doit dater de moins de six mois en cas de revente du véhicule.