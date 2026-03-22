Carburant : les entreprises entre gestion de la crise et peur du lendemain

Sandrine Perrin, directrice de Centre Service à Belfort (prestations à domicile) est doublement confrontée à la hausse du prix de l’essence. Pour l’activité de jardinerie, les répercussions sont directes : « Le plein pour un camion est passé de 140 à 200 euros », constate-t-elle. La hausse se répercute aussi sur les déplacements des commerciaux, sans possibilité de rattrapage : « Nos devis sont gratuits et il est hors de question d’avoir des répercussions sur le client », estime Sandrine Perrin. Elle souligne également que la hausse du prix de l’essence intervient alors que les frais de télégestion ont augmenté en janvier et que l’Urssaf demande désormais aux entreprises de service garantir sur leur trésorerie l’avance de crédit d’impôt accordée aux clients. Bref, un effet cumulatif.

Seconde répercussion pour son entreprise de services : les intervenantes auprès des particuliers rencontrent de plus en plus de difficultés à assumer les frais liés aux déplacements chez les clients. Elles demandent soit des acomptes sur les remboursements de leurs frais, soit à effectuer les déplacements dans un rayon de 10 km de leur domicile au lieu des 15 ou 20 km contractuels. « On va essayer de faire un petit effort sur le montant de remboursement, mais il faut que cela puisse être ponctuel ».

Dans le secteur de l’évènementiel, c’est aussi la gestion de la crise. « On repense tous nos déplacements, explique Pascal Daudey (Daudey Organisation, à Bart). Sur des déplacements parfois de 1000 km, cela représente un budget. Déjà qu’avec les municipales, le mois de mars est un mois où il ne se passe rien, on n’avait pas besoin de ça. » Si l’entreprise n’est pas fragilisée à ce stade, le dirigeant navigue à vue : « On ne sait pas où on va ». Par exemple, quels sont les frai de déplacement à prévoir dans un devis pour un arbre de Noël cette année ? Dans l’événementiel, les contrats se négocient six à dix mois à l’avance, donc bien malin celui qui peut prédire si la situation aura empiré ou se sera améliorée d’ici là.

Pou Pierre Demeusy (boulangeries – pâtisseries Demeusy), « on est face à un emballement des prix comme au début de la guerre en Ukraine », compare-t-il. Le bœuf est passé de moins de 10 € à 13 € et il attend avec inquiétude l’évolution des prix du beurre et des œufs lundi. Heureusement, ses contrats d’énergie et de farines sont conclus pour plusieurs mois. « On se pose pas mal de questions », souligne-t-il. Le conflit va-t-il durer ou non, le prix de l’essence va-t-il continuer à monter, se stabiliser ou revenir à des niveaux plus acceptables ?