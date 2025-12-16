Bourgogne-Franche-Comté : trois chiffres à retenir de la saison touristique 2025

L’Insee réalise chaque mois une enquête sur la fréquentation touristique des hébergements collectifs de tourisme (hôtels, campings, gites, etc.). L’institut vient donc de livrer les grandes tendances de la fréquentation de la saison estivale 2025, d’avril à septembre. Voici les principaux chiffres à retenir.
+ 235 000
L’Insee recense 235 000 nuitées supplémentaires en Bourgogne-Franche-Comté, d’avril à septembre 2025, avec un total de 8,4 millions de nuitées, soit une progression de 2,9 % par rapport à 2024 (+ 4,5 % de nuitées dans l’ensemble de la France). La fréquentation touristique rejoint donc le record établi en 2023. Ces 8,4 millions de nuitées concernent 4,7 millions de touristes. La Côte d’or est le département qui affiche la plus forte fréquentation et la plus forte progression : 2,41 millions de nuitées et + 9 %. Le Territoire de Belfort a enregistré 193 000 nuitées, en baisse de 10 %. La Haute-Saône, 263 000 nuitées, en retrait de 2 % ; le Doubs 1,15 million de nuitées et +2 % ; le Jura est le deuxième département en termes de nuitées, avec 1,65 millions, mais en léger retrait, à – 1 %.
3,2 millions
3,2 millions des nuitées enregistrées dans la région concernent des touristes résidant à l’étranger. Les premiers à s’arrêter en Bourgogne Franche-Comté sont les personnes venant des Pays-Bas (875 000 nuitées), devant l’Allemagne (680 000 nuitées), puis la Belgique (458 000 nuitées). Même s’il restent à des niveaux peu élevés, la Chine et les Etats-Unis sont en forte progression : + 30 % pour la Chine, avec 45 000 nuitées enregistrées, et + 14 % pour les Etats-Unis, avec 76 000 nuitées. Nos voisins suisses sont aussi venus plus nombreux cette année : + 14 % et 315 000 nuitées.
3,5 millions
Les nuitées dans les campings s’élèvent à 3,5 millions, soit le meilleur chiffre depuis six ans pour ce type d’hébergement. La progression est de 128 000 nuitées (+ 3,8 %). Cette hausse est essentiellement imputable à la « clientèle résidente », autrement dit la clientèle venue de France. La clientèle venue de l’étranger reste cependant importante pour le camping et à un niveau supérieur à la moyenne française : 44 % des nuitées en Bourgogne-Franche-Comté, contre 31 % des nuitées en France.
Les 766 hôtels de la région, quant à eux, totalisent 4,2 millions de nuitées, soit 98 500 nuitées en plus qu’en 2024 (+2,4 %). Ce sont les établissements les mieux classés qui profitent de cette hausse.