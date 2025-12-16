Bourgogne-Franche-Comté : trois chiffres à retenir de la saison touristique 2025

Les nuitées dans les campings s’élèvent à 3,5 millions, soit le meilleur chiffre depuis six ans pour ce type d’hébergement. La progression est de 128 000 nuitées (+ 3,8 %). Cette hausse est essentiellement imputable à la « clientèle résidente », autrement dit la clientèle venue de France. La clientèle venue de l’étranger reste cependant importante pour le camping et à un niveau supérieur à la moyenne française : 44 % des nuitées en Bourgogne-Franche-Comté, contre 31 % des nuitées en France.

Les 766 hôtels de la région, quant à eux, totalisent 4,2 millions de nuitées, soit 98 500 nuitées en plus qu’en 2024 (+2,4 %). Ce sont les établissements les mieux classés qui profitent de cette hausse.