PUB

Bourgogne-Franche-Comté : trois chiffres à retenir de la saison touristique 2025

Environ 9 000 festivaliers sont installés sur au camping des Eurockéennes. | ©Le Trois - A.S.
Le camping atteint ses meilleurs chiffres depuis six ans (ici, pour illustration, le camping des Eurockéennes). | ©Le Trois – A.S – archives

La fréquentation touristique d’avril à septembre a retrouvé son niveau record de 2023 en Bourgogne-Franche-Comté. La Côte-d’Or est le département le plus fréquenté et connaît une progression de 9 % ; le Territoire de Belfort est le moins fréquenté (mais le plus petit) et connaît une baisse de 10 %.

L’Insee réalise chaque mois une enquête sur la fréquentation touristique des hébergements collectifs de tourisme (hôtels, campings, gites, etc.). L’institut vient donc de livrer les grandes tendances de la fréquentation de la saison estivale 2025, d’avril à septembre. Voici les principaux chiffres à retenir.

+ 235 000

L’Insee recense 235 000 nuitées supplémentaires en Bourgogne-Franche-Comté, d’avril à septembre 2025, avec un total de 8,4 millions de nuitées, soit une progression de 2,9 % par rapport à 2024 (+ 4,5 % de nuitées dans l’ensemble de la France). La fréquentation touristique rejoint donc le record établi en 2023. Ces 8,4 millions de nuitées concernent 4,7 millions de touristes. La Côte d’or est le département qui affiche la plus forte fréquentation et la plus forte progression : 2,41 millions de nuitées et + 9 %. Le Territoire de Belfort a enregistré 193 000 nuitées, en baisse de 10 %. La Haute-Saône, 263 000 nuitées, en retrait de 2 % ; le Doubs 1,15 million de nuitées et +2 % ; le Jura est le deuxième département en termes de nuitées, avec 1,65 millions, mais en léger retrait, à – 1 %.

3,2 millions

3,2 millions des nuitées enregistrées dans la région concernent des touristes résidant à l’étranger. Les premiers à s’arrêter en Bourgogne Franche-Comté sont les personnes venant des Pays-Bas (875 000 nuitées), devant l’Allemagne (680 000 nuitées), puis la Belgique (458 000 nuitées). Même s’il restent à des niveaux peu élevés, la Chine et les Etats-Unis sont en forte progression : + 30 % pour la Chine, avec 45 000 nuitées enregistrées, et + 14 % pour les Etats-Unis, avec 76 000 nuitées. Nos voisins suisses sont aussi venus plus nombreux cette année : + 14 % et 315 000 nuitées.

3,5 millions

Les nuitées dans les campings s’élèvent à 3,5 millions, soit le meilleur chiffre depuis six ans pour ce type d’hébergement. La progression est de 128 000 nuitées (+ 3,8 %). Cette hausse est essentiellement imputable à la « clientèle résidente », autrement dit la clientèle venue de France. La clientèle venue de l’étranger reste cependant importante pour le camping et à un niveau supérieur à la moyenne française : 44 % des nuitées en Bourgogne-Franche-Comté, contre 31 % des nuitées en France.

Les 766 hôtels de la région, quant à eux, totalisent 4,2 millions de nuitées, soit 98 500 nuitées en plus qu’en 2024 (+2,4 %). Ce sont les établissements les mieux classés qui profitent de cette hausse.

Nos derniers articles

, ,
La SNCF a commandé ses 12 trains hydrogène Alstom, pour 4 régions pionnières.

Hydrogène : à quoi joue Alstom ?

Alstom met un sérieux coup de frein à ses projets dans l’hydrogène. Une réponse cinglante au gouvernement, qui gèle une partie des crédits validés dans le cadre du projet important d’intérêt européen commun dédié à la technologie hydrogène. Les trains de passagers du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté seront bien livrés. Le point.
L'anesthésiste Frédéric Péchier, jugé pour empoisonnement.

Besançon : « Je ne suis pas un empoisonneur », clame une dernière fois Frédéric Péchier

Randall Schwerdorffer, avocat de Frédéric Péchier, a demandé son acquittement en affirmant qu’il n’y avait aucune preuve de sa culpabilité. Après 15 semaines d’audience, le jury s’est retiré poiur délibérer. Le verdict est attendu pour le vendredi 19 décembre.
La façade de la maison d'arrêt de Belfort.

Belfort : la maison d’arrêt se vide pour lancer des travaux en janvier 2026

Des travaux de réfection vont être entrepris durant toute l’année 2026 à la maison d’arrêt de Belfort. Le transfert de détenus vers d’autres établissements a démarré en septembre. Le vendredi 19 décembre, elle ne comptera plus aucun détenu.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC