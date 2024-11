Belfort : une matinée pour mieux comprendre le « Guichet unique »

Les équipes expertes de Legal2digital réalisent plus de 30 000 formalités par an sur tout le territoire et connaissent parfaitement les problématiques rencontrées par les professionnels du chiffre et du droit, par les déclarants. Qu’ils utilisent nos outils de publication d’annonces légales ou nous délèguent entièrement leurs formalités, notre accompagnement et notre expertise aident les professionnels à réaliser et à suivre leurs opérations juridiques.