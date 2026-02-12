Belfort : un sous-traitant logistique de GE supprime un tiers de ses effectifs

Une idylle de 25 ans dont le contrat a pris fin le 31 décembre 2025. En 1999, General Electric débarque dans le cité du Lion. Le conglomérat rachète à Alstom la division turbines à gaz ; l’industriel français produisait ce type de turbines avec une licence de la société fondée par Thomas Edison en 1878. General Electric décide alors de l’exploiter en direct. Quand il s’installe au Techn’Hom, il opte pour l’externalisation de certaines activités. Et la première est la logistique.

General Electric choisit Allyn International, société installée en Floride et créée en 1992. Nous sommes en 2001. Cette dernière lance une entité française, Allyn International Services France, et installe son bureau à Belfort. Son métier : gérer et coordonner des activités logistiques de l’entreprise (flux entrants et flux sortants), améliorer les process s’il y a besoin, voire optimiser les coûts. Ce que l’on nomme de la logistique 4PL. Pour GE Vernova, Allyn International assure par exemple le transport des turbines à gaz ou des pièces vers les centrales électriques des clients. L’entreprise porte également les formalités douanières. Et la coordination entre tous les acteurs impliqués dans le transfert d’un équipement, comme les communes traversées par un convoi exceptionnel, le transporteur choisi pour l’opération, la compagnie maritime qui assurera le transit à l’autre bout du monde ou encore le client final. « On gère des projets dans le monde entier », assure Arnaud Garing, représentant du personnel de l’entreprise. Il suit par exemple des projets en Arabie Saoudite ou en Grèce. D’autres en Égypte ou Allemagne.

Ce contrat historique a donc pris fin le 31 décembre 2025 apprend-on auprès des représentants des salariés d’Allyn International. Une information confirmée par le syndicat Sud Industrie de GE Vernova.