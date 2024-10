Belfort : tester les vulnérabilités de votre entreprise en cybersécurité

La chambre de commerce et d’industrie du Territoire de Belfort (CCI 90) et l’IUT Nord Franche-Comté, en lien avec l’institut des hautes études de défense nationale (IHEDN), organisent le 21 octobre un Pentest, un test d’intrusion d’un système de sécurité. C’est le premier de Bourgogne-Franche-Comté promettent les organisateurs.

Pour cette première édition, six entreprises ont l’opportunité « de recevoir un audit complet et gratuit, incluant une détection des vulnérabilités et une synthèse détaillée des tests d’intrusion, réalisée par des équipes mixtes d’étudiants et de professionnels », explique la chambre consulaire dans un communiqué de presse.

Selon la CCI 90, c’est l’occasion de rencontrer des « talents » en cybersécurité et d’évaluer ses systèmes.