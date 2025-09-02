Belfort : sensibiliser les entreprises à la sobriété numérique

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Territoire de Belfort lance un nouveau projet, baptisé « Digital Detox – Clean IT ! ». Il s’agit d’une initiative qui vise à transformer la sobriété numérique en « une dynamique territoriale durable et reproductible ». Concrètement, il s’agit de sensibiliser les entreprises au recyclage du matériel informatique et aux économies d’énergies qui peuvent être réalisées en faisant le tri dans des fichiers ou mails stockés sur des serveurs. Ce projet bénéficie du soutien financier de l’Ademe dans le cadre d’un appel à projets national « Sobriété numérique – territoire ou filière » pour lequel la CCI du Territoire de Belfort a été retenu.

L’ambition de ce projet est de faire émerger une culture partagée de sobriété numérique, et d’intégrer des pratiques responsables dans le quotidien des entreprises, des collectivités, des établissements scolaires et de l’ensemble des acteurs du Territoire de Belfort.

Trois grandes actions structurantes structurent ce projet : former et animer un réseau d’ambassadeurs locaux, garants de la diffusion des bonnes pratiques ; outiller et accompagner des sites pilotes, véritables vitrines opérationnelles de la démarche ; et engager les structures du territoire, en impulsant une dynamique durable, au-delà des 6 mois d’expérimentation initiale.