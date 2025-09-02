PUB

Belfort : sensibiliser les entreprises à la sobriété numérique

La Chambre de commerce et d'industrie (CCI) du Territoire de Belfort veut sensibiliser les entreprise à la sobriété numérique.
La Chambre de commerce et d'industrie (CCI) du Territoire de Belfort veut sensibiliser les entreprise à la sobriété numérique. | ©StartupStock – Pixabay
En bref

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Territoire de Belfort lance un nouveau projet, baptisé « Digital Detox – Clean IT ! ».

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Territoire de Belfort lance un nouveau projet, baptisé « Digital Detox – Clean IT ! ». Il s’agit d’une initiative qui vise à transformer la sobriété numérique en « une dynamique territoriale durable et reproductible ». Concrètement, il s’agit de sensibiliser les entreprises au recyclage du matériel informatique et aux économies d’énergies qui peuvent être réalisées en faisant le tri dans des fichiers ou mails stockés sur des serveurs. Ce projet bénéficie du soutien financier de l’Ademe dans le cadre d’un appel à projets national « Sobriété numérique – territoire ou filière » pour lequel la CCI du Territoire de Belfort a été retenu.

L’ambition de ce projet est de faire émerger une culture partagée de sobriété numérique, et d’intégrer des pratiques responsables dans le quotidien des entreprises, des collectivités, des établissements scolaires et de l’ensemble des acteurs du Territoire de Belfort.

Trois grandes actions structurantes structurent ce projet : former et animer un réseau d’ambassadeurs locaux, garants de la diffusion des bonnes pratiques ; outiller et accompagner des sites pilotes, véritables vitrines opérationnelles de la démarche ; et engager les structures du territoire, en impulsant une dynamique durable, au-delà des 6 mois d’expérimentation initiale.

Des acteurs locaux portent ce projet

L’objectif est de former 11 ambassadeurs, de sensibiliser plus de 250 personnes et de réduire concrètement l’empreinte carbone du numérique local (équipements collectés, données supprimées, ateliers « detox », chartes signées, etc.).

Le projet repose sur un écosystème d’acteurs locaux engagés :

  • Les entreprises, collectivités, établissements scolaires et tiers-lieux,
  • La ressourcerie locale « Ressourcerie 90 »,
  • Un partenaire stratégique avec un data center local pour l’expertise technique,
  • Le réseau national France Numérique Ensemble.

 

La CCI du Territoire de Belfort invite toutes les structures du département – entreprises, associations, collectivités, établissements scolaires – à rejoindre cette dynamique collective pour agir et progresser ensemble.

  • Contact à la CCI : Marlène Hoyet, responsable du projet Digital Detox à la CCI de Belfort: 03.84.54.54.54 / mhoyet@belfort.cci.fr

Nos derniers articles

L'école d'Auxelles-Bas, concernée par le retrait d'un poste. Tout comme Auxelles-Haut. | ©Le Trois - P.-Y.R.

Auxelles-Haut : démission collective du conseil municipal après la fermeture des classes

À Auxelles-Haut, le maire Arnaud Ziegler et l’ensemble du conseil municipal ont présenté leur démission collective, en réaction à la fermeture des deux classes du village. La motion a été transmise à la préfecture, qui dispose d’un mois pour l’accepter ou la refuser.
Les élèves de primaire d'Étueffont ont découvert leur nouvelle école ce lundi 1er septembre 2025. | ©Le Trois – Thibault Quartier

Étueffont : « C’est l’école rurale du futur »

Les 81 élèves de l’école primaire d’Étueffont ont fait leur rentrée dans une école flambant neuve, ce lundi matin. Un aménagement qui s’inscrit dans un projet plus global. Cette ancienne friche accueillera prochainement le périscolaire et une structure de l’établissement médico-pédagogique Saint-Nicolas, pour renforcer l’inclusion. Reportage.
Église Saint-Martin de Morvillars, construite à la fin du XIXe siècle. | ©CC BY-SA 3.0 – Rauenstein

Morvillars : l’église Saint-Martin soutenue par le Loto du Patrimoine

La 8e édition du Loto du patrimoine est lancée. Elle vise à sauvegarder du patrimoine en péril. Les 102 monuments soutenus viennent d’être dévoilés. Dans le Territoire de Belfort, c’est l’église Saint-Martin de Morvillars. Construite à la fin du XIXe siècle, elle abrite notamment un retable du XVIIe siècle.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC