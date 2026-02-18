Belfort : Nipson, lointain descendant de Bull, a cessé ses activités

Presque 40 ans qui n’ont pas été de tout repos pour l’entreprise. En fait, Nipson SAS, fabricant d’imprimantes, a disparu dès 2013. Une partie de ses actifs a été repris par Nipson Technology, alors dirigée par un ancien de Bull. À l’origine, Nipson Technology avait été créé pour fournir les consommables des imprimantes de Nipson SAS. En 2013, l’entreprise annonçait un résultat net de 600 000 euros.

L’entreprise s’est étiolée progressivement, explique Loïc Dufeil, dernier dirigeant de l’entreprise. Il a racheté Nipson en 2011, via sa société bordelaise « Avis d’tempête », pour « maintenir l’activité », explique-t-il aujourd’hui, et pour alimenter l’activité de 2J Impression, société qu’il avait créée en 1994.

L’entreprise avait en effet connu plusieurs rachats, dont un qui s’est soldé par une tentative de délocaliser la production à l’est de l’Allemagne afin, selon lui, de bénéficier d’aides à l’industrialisation. Ce qui s’est en fait soldé par une production nulle pendant un an.

Lorsqu’il a repris l’entreprise, en 2011, elle comptait encore une soixantaine de salariés. La production a alors été relancée à Belfort, mais n’a jamais dépassé une dizaine d’imprimantes par an et l’entreprise n’était plus de taille à affronter les nouvelles technologies à jet d’encre et les grands fabricants internationaux d’imprimantes.