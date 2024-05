Belfort : Neext engineering explore la technologie quantique

Dans son projet, Neext engineering a identifié « un besoin crucial en outils de modélisation et simulations numériques puissants ». C’est là que Quobly et Colibritd interviennent. Le premier apporte son expertise « en développant un processeur de calcul quantique basé sur le silicium ». Le second « met à disposition sa plateforme quantique Quick et son solveur quantique universel pour les équations aux dérivées partielles ».

L’association doit « explorer des cas concrets de modélisations et de simulation numérique » où on a besoin de puissances de calcul importantes. Les entreprises cherchent également à « avoir une compréhension commune des langages informatiques et algorithmes à utiliser pour traduire les problématiques techniques et scientifiques ». Enfin, ils « analyseront la viabilité commerciale et les coûts associés aux solutions quantiques ».

« De nombreux observateurs soutiennent que l’informatique quantique n’est pas pour tout de suite. Cependant, si comme Neext Engineering vous œuvrez pour le futur de l’énergie, nous pensons que c’est le bon moment ! » estime Jean Maillard, le fondateur. D’ajouter : « La nouvelle complexité induite par les objectifs ambitieux de décarbonation intensive de nos industries et infrastructures nécessite une puissance de calcul conséquente. La question n’est pas de savoir si nous avons besoin de l’informatique quantique, mais quand et comment nous devons l’utiliser. » Cette collaboration doit répondre à cette ambition.