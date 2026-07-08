Belfort : mouvement de grèves dans les crèches

Les manifestants devant la mairie de Belfort, ce lundi 6 juillet 2026.
Les manifestants devant la mairie de Belfort, ce lundi 6 juillet 2026. | © Le Trois P.-Y.R.

Des agents des crèches de Belfort se sont mis en grève ce lundi et ont manifesté devant la mairie, en fin de matinée.

Une trentaine de manifestants se sont regroupés devant la mairie de Belfort et une soixantaine d’agents des crèches de Belfort, selon Rachid Dormane, représentant du personnel CFDT, ont fait grève ce lundi 6 juillet. Les grévistes s’opposent à la mutation de trois agents entre des crèches belfortaines. Selon le représentant du personnel, ce conflit social trouve sa source dans un problème managérial au sein d’une crèche belfortaine. Alerté depuis plusieurs mois, le délégué a suggéré qu’une autre affectation soit proposée à la directrice contestée.

Finalement la mutation de trois agents est en cours au sein de cette crèche, dont deux sont demandées par les intéressées, mais qui pourrait imposer à d’autres agents d’autres crèches de changer de poste, par rotation entre les crèches de la ville.
« On nous dit qu’on est titulaire du grade, mais pas du poste », rapporte Rachid Dormane. Mais à ses yeux, le lien établi entre les agents des crèches et les parents devrait entrainer une lecture plus souple de cette règle. « Ce ne sont pas des pions qu’on déplace », souligne-t-il.

Une délégation a été reçue longuement ce lundi par le directeur des services de la Ville de Belfort, au cours de laquelle les manifestants ont appris que la directrice avec laquelle des agents sont en conflit a demandé une mise en disponibilités. Ils espèrent que cette demande débloque la situation.

Contacté, le directeur des services n’a pas souhaité donner suite à notre sollicitation.

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