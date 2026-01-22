Belfort-Montbéliard : l’UTBM parmi les meilleures universités de technologie européennes

L'université de technologie Belfort-Montbéliard (UTBM) accueille 2500 étudiants.
L'université de technologie de Belfort-Montbéliard se distingue dans un classement européen. | © Le Trois
En bref

L’université de technologie de Belfort-Montbéliard figure pour la première fois dans les sept thématiques prises en compte pour le classement européen EngiRank.

L’UTBM, université de technologie de Belfort-Montbéliard, vient d’être classée à la 102e position du classement européen général, en progression d’une place par rapport à l’édition 2024. Et pour la première fois, l’UTBM apparaît dans l’intégralité des classements thématiques. Le classement EngiRank 2025 identifie les 300 meilleurs établissements européens (contre 228 en 2024).
Ce classement des programmes d’ingénierie se concentre sur les meilleures institutions de 36 pays européens (29 en 2024). Seules les institutions dont au moins 30 % de l’activité est dévolue à la technologie et l’ingénierie sont prises en compte. Parmi elles, seules celles qui ont une activité dans au moins 3 thématiques sur les 7 recensées (génie chimique ; génie civil ; génies électrique, électronique et informatique ; ingénierie environnementale ; science des matériaux ; génie mécanique et ingénierie médicale) figurent à ce classement.
Sur environ 5 000 institutions européennes d’enseignement supérieur et de recherche, seules 300 (228 en 2024) réussissent à répondre à ces critères et figurent ainsi au classement EngiRank 2025, dont l’UTBM.
Les points forts de l’université de technologie de Belfort-Montbéliard résident notamment dans la qualité de sa recherche (lisibilité, répercussions) et dans ses coopérations internationales. Un point d’amélioration réside dans le nombre de brevets en propre déposés par l’institution.
En parallèle du classement général, l’UTBM apparaît cette année, pour la première fois, dans chacun des 7 classements thématiques (5 classements thématiques en 2024). « Ces classements thématiques ne classent, chaque fois, que les 100 premières meilleures institutions européennes. Les résultats des classements thématiques confirment la visibilité et la solidité du positionnement académique de l’UTBM au sein du paysage européen des établissements européens de technologie », se réjouit l’UTBM dans un communiqué.

Logo d'Arabelle Solutions, sur l'atelier de fabrication des turbines à vapeur Arabelle, à Belfort.

Belfort : Arabelles Solutions va investir 350 millions d’euros

Le PDG d’EDF a confirmé un investissement de 350 millions d’euros pour le site d’Arabelle Solutions à Belfort, ainsi que la construction d’un nouveau bâtiment de 20 000 m².
Des bénévoles et adhérents s'affairent a réparer des vélos dans les locaux du Maillon Solidaire.

Le Maillon Solidaire propose l’auto-réparation pour les vélos

Située rue de Londres à Belfort, l’association Le Maillon Solidaire accompagne les adhérents dans la réparation de leur vélo. De plus en plus de personnes pratiquent le vélo et poussent les portes de l'atelier. Pourtant, le président de l’association le déplore, ce type de solution n'est pas assez répandu.
Philippe Gustin, directeur de cabinet du Premier ministre, Sébastien Lecornu, sera candidat à Fougerolle-Saint-Valbert, en Haute-Saône.

Le directeur de cabinet de Lecornu candidat aux municipales en Haute-Saône

Philippe Gustin, directeur de cabinet du Premier ministre, Sébastien Lecornu, sera candidat à Fougerolles-Saint-Valbert, commune de 3780 habitants au nord de Luxeuil.

