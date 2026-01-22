Belfort-Montbéliard : l’UTBM parmi les meilleures universités de technologie européennes

L’UTBM, université de technologie de Belfort-Montbéliard, vient d’être classée à la 102e position du classement européen général, en progression d’une place par rapport à l’édition 2024. Et pour la première fois, l’UTBM apparaît dans l’intégralité des classements thématiques. Le classement EngiRank 2025 identifie les 300 meilleurs établissements européens (contre 228 en 2024).

Ce classement des programmes d’ingénierie se concentre sur les meilleures institutions de 36 pays européens (29 en 2024). Seules les institutions dont au moins 30 % de l’activité est dévolue à la technologie et l’ingénierie sont prises en compte. Parmi elles, seules celles qui ont une activité dans au moins 3 thématiques sur les 7 recensées (génie chimique ; génie civil ; génies électrique, électronique et informatique ; ingénierie environnementale ; science des matériaux ; génie mécanique et ingénierie médicale) figurent à ce classement.

Sur environ 5 000 institutions européennes d’enseignement supérieur et de recherche, seules 300 (228 en 2024) réussissent à répondre à ces critères et figurent ainsi au classement EngiRank 2025, dont l’UTBM.

Les points forts de l’université de technologie de Belfort-Montbéliard résident notamment dans la qualité de sa recherche (lisibilité, répercussions) et dans ses coopérations internationales. Un point d’amélioration réside dans le nombre de brevets en propre déposés par l’institution.

En parallèle du classement général, l’UTBM apparaît cette année, pour la première fois, dans chacun des 7 classements thématiques (5 classements thématiques en 2024). « Ces classements thématiques ne classent, chaque fois, que les 100 premières meilleures institutions européennes. Les résultats des classements thématiques confirment la visibilité et la solidité du positionnement académique de l’UTBM au sein du paysage européen des établissements européens de technologie », se réjouit l’UTBM dans un communiqué.