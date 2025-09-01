Belfort-Montbéliard : 800 nouveaux étudiants à l’UTBM

L’UTBM travaille sur l’intelligence artificielle (IA) depuis… trente ans. Si l’IA générative ou conversationnelle a popularisé l’intelligence artificielle, l’UTBM s’intéresse depuis le début des années 90 à l’IA dans le domaine de l’informatique, de l’automatisation, de la data science. En 1991, l’UTBM a participé à la première coupe du monde des robots footballeurs. L’UTBM travaille aussi sur le véhicule autonome et sur les applications médicales de l’IA. Ainsi, en cette rentrée, l’UTBM va lancer le programme Alison ++ pour lequel l’UTBM coopère avec le CHU de Besançon et l’entreprise bisontine Cisteo Medical. L’idée est de concevoir un système intelligent d’aide à la décision médicale pour les services de réanimation, notamment lorsque le médecin est confronté à la décision de sédater profondément un patient dans le cadre de son traitement.

Autre nouveauté cette année, une master class proposée deux fois par ans à l’ensemble de la communauté universitaire (étudiants, enseignants, chercheurs, agents administratifs et techniques, partenaires économiques et territoriaux), afin de démocratiser les savoir technologiques. La première se déroulera les 4 et 5 septembre.