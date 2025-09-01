Belfort-Montbéliard : 800 nouveaux étudiants à l’UTBM

Ce lundi 1er septembre, c’est aussi la rentrée à l’UTBM, l’université de technologie de Belfort-Montbéliard. Les entrées se font aux niveaux bac, bac +2, Master 1 et 2 ou encore en doctorat. Ces nouveaux entrants seront cette année au nombre de 800, sur un total de 2500 étudiants, un chiffre stable. Parmi ces 800 nouveaux étudiants, 300 intègrent le cycle préparatoire post-bac pour un cursus en cinq ans pour devenir ingénieurs. 300 autres intègrent directement le cycle ingénieur. Une centainent entrent en Master. Une vingtaine commencent leur thèse de doctorat.
En termes d’origine géographique, les étudiants de l’UTBM viennent d’abord de Paris, puis du Grand Est, ensuite de Rhône-Alpes. La Bourgogne-Franche-Comté n’arrive qu’en quatrième parmi les régions d’où sont originaires les étudiants.
Une master class sur l’intelligence artificielle
L’UTBM travaille sur l’intelligence artificielle (IA) depuis… trente ans. Si l’IA générative ou conversationnelle a popularisé l’intelligence artificielle, l’UTBM s’intéresse depuis le début des années 90 à l’IA dans le domaine de l’informatique, de l’automatisation, de la data science. En 1991, l’UTBM a participé à la première coupe du monde des robots footballeurs. L’UTBM travaille aussi sur le véhicule autonome et sur les applications médicales de l’IA. Ainsi, en cette rentrée, l’UTBM va lancer le programme Alison ++ pour lequel l’UTBM coopère avec le CHU de Besançon et l’entreprise bisontine Cisteo Medical. L’idée est de concevoir un système intelligent d’aide à la décision médicale pour les services de réanimation, notamment lorsque le médecin est confronté à la décision de sédater profondément un patient dans le cadre de son traitement.
Autre nouveauté cette année, une master class proposée deux fois par ans à l’ensemble de la communauté universitaire (étudiants, enseignants, chercheurs, agents administratifs et techniques, partenaires économiques et territoriaux), afin de démocratiser les savoir technologiques. La première se déroulera les 4 et 5 septembre.
Deux ans de travaux à Sévenans
Le site de Sévenans de l’UTBM va connaître dans les deux années à venir un chantier important. Le bâtiment emblématique du « Pont » (il enjambe la Savoureuse), long de 300 mètres, va être rénové, tout en demeurant occupé. L’architecte qui l’a conçu est Roland Castro. Et c’est le cabinet de ses successeurs qui va accompagner sa rénovation. La première tranche va démarrer en ce mois de septembre avec la réfection de la toiture-terrasse. Des panneaux photovoltaïques seront installés, dont la production électrique sera intégralement consommée par l’UTBM. La deuxième tranche, en 2026, portera sur l’isolation de la façade nord, avec le remplacement des menuiseries intérieurs. Puis ce sera le tour de la façade sud.
Changements à la direction
Virginie Fichter est la nouvelle directrice générale des services de l’UTBM. Elle prendra en charge tout le volet administratif et financier de l’UTBM. Elle est diplômée de Saint-Cyr et de Sciences Po. Avant de venir à l’UTBM, elle était directrice du bilinguisme de la Collectivité Européenne d’Alsace. Elle a déjà travaillé dans le Territoire de Belfort, au sein du 1er Régiment d’Artillerie, comme commandant d’unité de la batterie de maintenance.
Quant au directeur de l’UTBM, Ghislain Montavon, il effectue sa dernière rentrée à ce poste : son second mandat s’achèvera le 31 août 2026. Ce sera au conseil d’administration de proposer au ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche le nom de celui ou celle qui lui succédera.