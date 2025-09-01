PUB

Belfort-Montbéliard : 800 nouveaux étudiants à l’UTBM

L'université de technologie Belfort-Montbéliard (UTBM) accueille 2500 étudiants.
L'UTBM accueille chaque année environ 2500 étudiants. | ©Éva Chibane – archives

L’Université de Technologie de Belfort – Montbéliard accueille chaque année 2500 étudiants. Cette année 800 d’entre eux seront des « primo-entrants » : des étudiantes et étudiants qui entrent pour la première fois dans l’établissement.

Ce lundi 1er septembre, c’est aussi la rentrée à l’UTBM, l’université de technologie de Belfort-Montbéliard. Les entrées se font aux niveaux bac, bac +2, Master 1 et 2 ou encore en doctorat. Ces nouveaux entrants seront cette année au nombre de 800, sur un total de 2500 étudiants, un chiffre stable. Parmi ces 800 nouveaux étudiants, 300 intègrent le cycle préparatoire post-bac pour un cursus en cinq ans pour devenir ingénieurs. 300 autres intègrent directement le cycle ingénieur. Une centainent entrent en Master. Une vingtaine commencent leur thèse de doctorat.
En termes d’origine géographique, les étudiants de l’UTBM viennent d’abord de Paris, puis du Grand Est, ensuite de Rhône-Alpes. La Bourgogne-Franche-Comté n’arrive qu’en quatrième parmi les régions d’où sont originaires les étudiants.

Une master class sur l’intelligence artificielle

L’UTBM travaille sur l’intelligence artificielle (IA) depuis… trente ans. Si l’IA générative ou conversationnelle a popularisé l’intelligence artificielle, l’UTBM s’intéresse depuis le début des années 90 à l’IA dans le domaine de l’informatique, de l’automatisation, de la data science. En 1991, l’UTBM a participé à la première coupe du monde des robots footballeurs. L’UTBM travaille aussi sur le véhicule autonome et sur les applications médicales de l’IA. Ainsi, en cette rentrée, l’UTBM va lancer le programme Alison ++ pour lequel l’UTBM coopère avec le CHU de Besançon et l’entreprise bisontine Cisteo Medical. L’idée est de concevoir un système intelligent d’aide à la décision médicale pour les services de réanimation, notamment lorsque le médecin est confronté à la décision de sédater profondément un patient dans le cadre de son traitement.
Autre nouveauté cette année, une master class proposée deux fois par ans à l’ensemble de la communauté universitaire (étudiants, enseignants, chercheurs, agents administratifs et techniques, partenaires économiques et territoriaux), afin de démocratiser les savoir technologiques. La première se déroulera les 4 et 5 septembre.

Deux ans de travaux à Sévenans

Le site de Sévenans de l’UTBM va connaître dans les deux années à venir un chantier important. Le bâtiment emblématique du « Pont » (il enjambe la Savoureuse), long de 300 mètres, va être rénové, tout en demeurant occupé. L’architecte qui l’a conçu est Roland Castro. Et c’est le cabinet de ses successeurs qui va accompagner sa rénovation. La première tranche va démarrer en ce mois de septembre avec la réfection de la toiture-terrasse. Des panneaux photovoltaïques seront installés, dont la production électrique sera intégralement consommée par l’UTBM. La deuxième tranche, en 2026, portera sur l’isolation de la façade nord, avec le remplacement des menuiseries intérieurs. Puis ce sera le tour de la façade sud.

Changements à la direction

Virginie Fichter est la nouvelle directrice générale des services de l’UTBM. Elle prendra en charge tout le volet administratif et financier de l’UTBM. Elle est diplômée de Saint-Cyr et de Sciences Po. Avant de venir à l’UTBM, elle était directrice du bilinguisme de la Collectivité Européenne d’Alsace. Elle a déjà travaillé dans le Territoire de Belfort, au sein du 1er Régiment d’Artillerie, comme commandant d’unité de la batterie de maintenance.
Quant au directeur de l’UTBM, Ghislain Montavon, il effectue sa dernière rentrée à ce poste : son second mandat s’achèvera le 31 août 2026. Ce sera au conseil d’administration de proposer au ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche le nom de celui ou celle qui lui succédera.

Minioptère de Schreibers. | ©Ludovic Jouve, photothèque CEN

Chauves-souris : elles en disent long sur la qualité de l’environnement

Fin août 2025, c’est le retour des « Nuits de la chauve-souris », un temps fort pour mieux connaître et protéger ces discrets mammifères volants.
Toni, un hippopotame pygmée d'un an devenu une star virale sur Internet, est vu dans son enclos au "Parc Zoologique et Botanique de Mulhouse", à Mulhouse. | ©Photo by ROMEO BOETZLE / AFP

Toni, hippopotame pygmée, nouvelle recrue du zoo de Mulhouse

Elle était la coqueluche du zoo de Berlin, elle est en passe de devenir l'attraction du zoo de Mulhouse : élégante hippopotame pygmée à la peau noire luisante arrivée dans le cadre d'un programme européen pour les espèces menacées, Toni est présentée depuis mercredi au public.
Plus de 90% des étudiants de l'IUT nord Franche-Comté déclarent avoir utilisé l'IA dans le cadre de leurs études. (Photo iUT NFC 2025 @gtachet)

L’IUT nord Franche-Comté lance son plan d’action sur l’intelligence artificielle

Former les enseignants, imaginer de nouvelles modalités pédagogiques, connaitre et comprendre les attentes des entreprises, savoir comment les étudiants l’appréhendent et l’utilisent : l’intelligence artificielle (IA) est l’un des enjeux de la rentrée 2025 pour l’IUT de Belfort - Montbéliard. Et pour les années suivantes.

