Belfort – Montbéliard : Jean-Michel Petitjean, nouveau président du tribunal de commerce

Pour lui, un tribunal de commerce peut être comparé à un hôpital : un « lieu où l’on tente de redonner un souffle » à l’entreprise en difficulté et à son dirigeant, un lieu où l’on « soigne, arbitre, structure et où l’on sauve quand c’est possible ». Jean-Michel Petitjean a été installé ce vendredi 23 janvier comme président du tribunal de commerce de Belfort – Montbéliard, lors de l’audience solennelle de rentrée. Il succède à Christian Reynaud, dont la qualité d’écoute a été saluée unanimement. La procureure, Jessica Vondercher, a ainsi salué l’humanité du tribunal de commerce et de son président pour leur « respect profond » devant les chefs d’entreprise en difficulté, « sans jamais de mépris, de propos moralisateurs ». « Vous laissez couler les larmes » de ceux qui sont au bord du gouffre. Au passage, on relève que le dispositif « Apesa », qui est destiné à prévenir le suicide des dirigeants, a été mobilisé à 29 reprises en 2025 (contre 24 en 2024).

La procureure a également relevé que les procédures collectives ont augmenté de 5 % en 2025 par rapport à l’année précédente, avec une diversification des profils des entreprises en difficulté. Si les très petites entreprises ou les entreprises individuelles étaient jusqu’alors concernées, l’arrivée d’entreprises de taille plus importante, dans des secteurs spécialisés, « avec des chaînes de valeurs plus complexes », inquiète la procureure. Surtout si cette tendance se confirme voire s’amplifie en 2026 et met en difficulté le réseau de PME du nord Franche-Comté.