Belfort – Montbéliard : Jean-Michel Petitjean, nouveau président du tribunal de commerce

Jean-Michel Petitjean, président du tribunal de commerce de Belfort - Montbéliard depuis le 23 janvier 2026.
Jean-Michel Petitjean, président du tribunal de commerce de Belfort - Montbéliard a été installé ce vendredi 23 janvier 2026. | © Le Trois P.-Y.R.

Jean-Michel Petitjean succède à Christian Reynaud à la présidence du tribunal de commerce de Belfort-Montbéliard. Il a été installé ce vendredi 23 janvier 2026, ainsi que deux nouveaux juges.

Pour lui, un tribunal de commerce peut être comparé à un hôpital : un « lieu où l’on tente de redonner un souffle » à l’entreprise en difficulté et à son dirigeant, un lieu où l’on « soigne, arbitre, structure et où l’on sauve quand c’est possible ». Jean-Michel Petitjean a été installé ce vendredi 23 janvier comme président du tribunal de commerce de Belfort – Montbéliard, lors de l’audience solennelle de rentrée. Il succède à Christian Reynaud, dont la qualité d’écoute a été saluée unanimement. La procureure, Jessica Vondercher, a ainsi salué l’humanité du tribunal de commerce et de son président pour leur « respect profond » devant les chefs d’entreprise en difficulté, « sans jamais de mépris, de propos moralisateurs ». « Vous laissez couler les larmes » de ceux qui sont au bord du gouffre. Au passage, on relève que le dispositif « Apesa », qui est destiné à prévenir le suicide des dirigeants, a été mobilisé à 29 reprises en 2025 (contre 24 en 2024).
La procureure a également relevé que les procédures collectives ont augmenté de 5 % en 2025 par rapport à l’année précédente, avec une diversification des profils des entreprises en difficulté. Si les très petites entreprises ou les entreprises individuelles étaient jusqu’alors concernées, l’arrivée d’entreprises de taille plus importante, dans des secteurs spécialisés, « avec des chaînes de valeurs plus complexes », inquiète la procureure. Surtout si cette tendance se confirme voire s’amplifie en 2026 et met en difficulté le réseau de PME du nord Franche-Comté.

383 entreprises et 1038 salariés

Les procédures de redressement judiciaire et de liquidation ont augmenté de 10 % l’an dernier au tribunal de commerce de Belfort-Montbéliard, contre 3,5 % à l’échelon national. Elles touchent 383 entreprises. 1038 salariés sont concernés par les procédures ouvertes en 2025 et 234 emplois ont pu être sauvegardés par les plans mis en place.
Seulement 37 procédures de prévention en faveur d’entreprises en difficultés (désignation d’un mandataire ad hoc, d’un conciliateur, accord constaté par le président, entretien avec le juge de la prévention) ont été mises en place en 2025. Le nouveau président a émis le vœu que l’année 2026 soit « l’année de la prévention », avec le concours des experts comptables ou des organismes sociaux.
La procureure a souligné que la soutien aux entrepreneurs de bonne foi n’empêche pas la lutte contre la délinquance de chefs d’entreprises indélicats : 50 débiteurs ont ainsi été convoqués et 20 sanctions commerciales ont été prononcées en 2025.
Outre l’installation du nouveau président, deux nouveaux juges ont également pris leurs fonctions : Jean-Luc Habermacher et Stéphane Casoli. Les juges des tribunaux de commerce sont des chefs d’entreprises bénévoles, élus par leurs pairs. Ils suivent une formation obligatoire pour pouvoir siéger et prêtent serment.

Nos derniers articles

,
Clément Calvez, président du FC Sochaux-Montbéliard, devant l'une des baies vitrées du "bungalow" qui donne sur les usines de Stellantis.

Clément Calvez : « Le FC Sochaux va lancer une augmentation de capital »

Où en est le redressement du FC Sochaux-Montbéliard ? Clément Calvez, président du club, explique le chemin parcouru depuis la reprise en 2023 et trace les contours des prochains mois. Une augmentation de capital est en cours de montage pour apporter suffisamment de trésorerie pour les deux prochaines saisons.
Les différents acteurs signent le protocole de protection des enfants témoins d'homicide.

Nord Franche-Comté: unis pour protéger les enfants témoins d’homicides à la maison

Pour accueillir et accompagner les enfants témoins d’homicide, notamment dans le cas de féminicide, les acteurs de la justice et de la santé du nord Franche-Comté ont monté un protocole. Ce jeudi 22 janvier, ce dispositif a été signé à l’hôpital Nord Franche-Comté, lieu où les mineurs seront pris en charge.
,
Logo du FC Sochaux-Montbéliard (FCSM).

Le FC Sochaux-Montbéliard l’emporte à Orléans

Les joueurs du FC Sochaux-Montbéliard rapportent 3 points de leur déplacement contre l'US Orléans (1-2).

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC