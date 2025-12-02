PUB

Apesa nord Franche-Comté : les anges gardiens des chefs d’entreprise suicidaires

Devant le micro de notre collègue de RCF, explique Jean-Luc Douillard, psychologue clinicien et co-fondateur du dispositif national Apesa, et François Boron, greffier du tribunalk de commerce de Belfort et président de l'Apesa nord Franche-Comté.
Devant le micro de notre collègue de RCF, explique Jean-Luc Douillard, psychologue clinicien et co-fondateur du dispositif national Apesa, et François Boron, greffier du tribunalk de commerce de Belfort et président de l'Apesa nord Franche-Comté. | © Le Trois P.-Y.R.

Confrontés aux difficultés extrêmes de leur entreprise, les chefs d’entreprises peuvent avoir des idées suicidaires. Pour prévenir le passage à l’acte, l’Apesa nord Franche-Comté a formé ce lundi 1er décembre, à Belfort, des "sentinelles", chargées de d’identifier les personnes à risque, de donner l’alerte et ainsi lancer un processus d’accompagnement hyper réactif.

Apesa : aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë. Le nom de l’association, créée en 2005 à Saintes, dit bien quel est son objectif. L’antenne nord Franche-Comté a été lancée en 2017 ; elle est présidée par François Boron, greffier du tribunal de commerce de Belfort-Montbéliard. Depuis cette date, elle a été saisie de 179 alertes. Cette année, déjà 27 alertes ont été enregistrées au 1er décembre, soit déjà plus que les 24 de 2024. A l’échelon national, l’Apesa est venue en aide à 15 000 chefs d’entreprises depuis sa création, voici douze ans, explique Jean-Luc Douillard, psychologue clinicien et co-fondateur du dispositif national Apesa. Il était ce lundi à Belfort, à la CCI (chambre de commerce et d’industrie) pour animer une journée de formation des « sentinelles » de l’Apesa.
En effet, le dispositif de l’Apesa repose sur un réseau de « sentinelles » : des bénévoles du monde économique, qui ont en charge de détecter et d’alerter, en cas de tendance suicidaire d’un chef d’entreprise. Ce sont des greffiers, des mandataires judiciaires, des juges consulaires, des conseillers dans les chambres de commerce. Une quarantaine de « sentinelles » sont déjà actifs dans le nord Franche-Comté, et ce chiffre sera porté à une soixantaine à l’issue de la formation organisée ce lundi 1er décembre à la CCI du Territoire de Belfort. L’association collabore ici fortement avec les Casques bleus. Ces sentinelles sont des veilleurs qui doivent détecter les signaux pouvant laisser penser qu’un chef d’entreprise en difficulté a des tendances suicidaires : des changements de comportements soudains, un détachement vis-à-vis des responsabilités, des attitudes paradoxales lors des audiences au tribunal de commerce, des formules comme « si vous liquidez mon entreprise, vous me liquidez aussi », ou, de façon plus évidente, les effondrements émotionnels lors d’audiences au tribunal, témoigne François Boron. Cette veille doit aussi conduire les sentinelles à poser plus fréquemment la question « Comment allez-vous ? » aux chefs d’entreprise en difficulté. Un numéro vert ne suffit pas, explique Jean-Luc Douillard, car la personne en détresse psychologique n’a pas l’énergie pour faire la démarche par elle-même.

Les dirigeants sont rappelés dans l’heure

Lorsqu’ils détectent une situation à risque, les sentinelles, avec l’accord du chef d’entreprise concerné, complètent une fiche d’alerte et contactent le centre d’alerte national de l’Apesa, basé à Nantes. Là, l’un des treize psychologues en veille 24 h/24 prend le relai et rappelle le dirigeant dans l’heure qui suit, pour un entretien d’évaluation d’environ trois quarts d’heure. Ensuite, le centre de Nantes se tourne vers un psychologue local, qui rappelle dans la journée le dirigeant en difficulté et lui propose un rendez-vous dans un délai maximum de cinq jours. Un dispositif d’accompagnement est donc mis en place en moins de 24 heures.
Dans le nord Franche-Comté, une douzaine de psychologues libéraux sont mobilisables par l’Apesa. Les dirigeants faisant appel à l’Apesa bénéficient de cinq consultations gratuites. En moyenne, trois consultations suffisent, témoigne Jean-Luc Douillard. Il s’agit en effet de « consultations de crise », qui permettent de « relancer la capacité de penser », et non pas de mettre en place une psychothérapie sur le long terme.
L’Apesa est financée par les cotisations, les aides d’entreprises, éventuellement les subventions. Un processus d’accompagnement coûte 450 euros. Les « sentinelles » sont bénévoles.

Nos derniers articles

Paul-Édouard Lallois, procureur de la République de Montbéliard.

Montbéliard : cinq individus en garde à vue après une tentative de meurtre

Un Montbéliardais de 24 ans a été touché par balle dans la nuit de dimanche à lundi, dans le quartier de la Petite-Hollande, à Montbéliard. Cinq individus ont été placés en garde à vue quelques heures plus tard, interpellés à Danjoutin dans le cadre d’un contrôle pour tapage nocturne.
,
Le FC Sochaux-Montbéliard contre l'AS Audincourt, au 5e tour de Coupe de France, le 11 octobre 2025.

Coupe de France : Le FC Sochaux se déplace à Béthunes en 32e de Finale

Le FC Sochaux-Montbéliard affronte le Stade Béthunois Football-Club, pensionnaire de Régional 1, dans le cadre des 32e de finale de Coupe de France. Le match aura lieu le 20 ou le 21 décembre, dans le Pas-de-Calais.
Le numéro de téléphone (03 84 28 17 12) et la carte du centre de prévention et d'éducation familial Simone Weil de Belfort.

Journée mondiale de lutte contre le sida : des jeunes sensibilisés à Belfort

En ce 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida, le centre de prévention et d’éducation familiale (CPEF) de Belfort a accueilli des jeunes de l’École de la deuxième chance. L’objectif : les sensibiliser à la question du VIH.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC