Belfort : les douze travaux de Territoire Habitat

Inaugurations, lancement de chantiers de réhabilitation ou de construction, lancement en septembre du projet de bâtiment expérimental à hydrogène, nouvelle appli et refonte du site internet : c’est un peu les douze travaux d’Hercule chez Territoire Habitat.
Le bailleur social est présent dans 51 communes du Territoire de Belfort et gère presque 11 000 logements. Comme l’ensemble des propriétaires, il est confronté à la mise aux normes énergétiques des logements qu’il propose à la location, avec l’obligation de ne plus avoir d’ici 2032 de logements en catégorie énergétique F ou G. Ces logements doivent basculer au minimum en catégorie D. Résultat : les travaux de réhabilitation se multiplient dans le parc de Territoire Habitat. Environ 1000 réhabilitations de logements sont lancées.
Pour l’organisme, cela entraine un doublement des investissements en 2026 et 2027 : l’enveloppe est habituellement comprise entre 20 et 25 millions d’euros par an ; elle est portée à 56 millions en 2026 et 41 millions en 2027. Des investissements financés en partie par des subventions de l’Etat, de l’Europe (Feder), de l’Anru, mais surtout par l’emprunt. « Notre capacité d’emprunt maximale est de 42 % ; nous sommes à un peu moins de 29 %, » se réjouit Jean-Sébastien Paulus, directeur de Territoire Habitat.
La rénovation Bohn – Alsace -Koechlin pratiquement achevée
Le plus gros chantier de rénovation de Territoire Habitat est sans doute celui du secteur « Bohn – Alsace – Koechlin » (du nom des rues où se situent les tours) à Belfort. Un chantier de rénovation de 258 logements répartis dans quatre immeubles (trois tours et une barre) pour un montant global de 33 millions d’euros. Les gains de consommations espérés sont de l’ordre de 60 % : les bâtiments, après les travaux, seront classés en catégorie B. La rénovation des trois tours est achevée ; celle de la barre de la rue Koechlin est en cours d’achèvement. La fin du chantier (hors aménagements extérieurs, qui dépendent de la Ville) est prévue pour fin juin, début juillet, pour une inauguration en septembre.
Un autre chantier de rénovation de grande ampleur s’annonce à Belfort, rues de Moscou, d’Oslo et de Bucarest : 225 logements vont être rénovés de façon à passer de la catégorie énergétique E à C. Les travaux débuteront en juin et seront financés en partie par l’Anru.
Autres exemples de réhabilitation : à Beaucourt, deux bâtiments rénovés vont être inaugurés début juin. L’un rue de Montbouton, représente un investissement de 1,6 millions d’euros, avec notamment l’ajout d’un balcon à chaque logement ; l’autre, passage Bérégovoy, porte sur six logements pour un montant de 362 000 euros.
A Giromagny, un bâtiment de douze logements, rue des Casernes, a été rénové (là aussi avec ajout de balcons), pour une enveloppe globale de 982 000 euros. A Lachapelle-sous-Rougement, ce sont onze logements qui ont été rénovés pour 766 000 euros.
Deux tours détruites à Belfort en 2027
Outre la rénovation, Territoire Habitat lance également la construction d’une quarantaine de logements par an. Un programme de 10 logements vient d’être lancé à Auxelles-Bas, un autre à Bourogne et un de quatorze logements à Chatenois-les Forges. Dans cette commune, il s’agit en fait d’un programme mixte : un bâtiment a été racheté pour 480 000 euros et est rénové de fond en comble pour proposer des T2 et T3 destinés à des étudiants et à des jeunes ménages. Et juste à côté un nouveau bâtiment a été construit avec 5 logements plutôt destinés aux seniors, avec accès aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Les travaux, ce sont parfois aussi des démolitions. Après la démolition de la tour du 3 rue Dorey, à Belfort, celles des 5 et 7 est prévue en 2027. La technique du vérinage a à nouveau été retenue. Ces deux tours comptent au total 150 logements. L’ensemble des locataires a d’ores et déjà été relogé dans le parc de Territoire Habitat, dont 29 % dans le même quartier.
Parallèlement à ces travaux, Territoire Habitat a totalement refondu son site internet et, surtout, a lancé une appli, « Mon agence en ligne » qui doit permettre aux locataires de solliciter directement l’organisme pour soumettre une question ou un problème.
La pose de la première pierre du bâtiment à hydrogène prévue cet automne
Le projet aurait dû voir le jour en 2020 (lire notre article de 2019). La première pierre sera finalement posée cet automne.
« Territoire Habitat a dû se comporter en véritable laboratoire recherche et développement sur un projet unique et totalement inédit, indique Territoire Habitat. La genèse du projet date de 2018 et la réflexion a été longue. Il fallait en effet proposer un projet sur un dispositif qui n’existe nulle part, non industrialisé. Nous avons commencé par imaginer les modalités d’alimentation d’un bâtiment en hydrogène, de faire un inventaire de ce qui existait tant dans le tissu universitaire que dans le monde industriel. Ensuite, nous avons pris rang dans le projet TI (territoire d’innovation France 2030) pour proposer notre candidature qui a été acceptée. Il est le seul projet d’utilisation de l’hydrogène en stationnaire pour de l’habitat. »
Territoire Habitat va construire deux immeubles identiques au Parc à Ballons, le long de la Savoureuse et de la promenade François-Mitterrand, à Belfort. Ils compteront chacun quinze logements. Identiques, ou presque.
L’un des deux bâtiments sera équipé d’un dispositif de chauffage à hydrogène qui représente un coût de 450 000 euros. Ce bâtiment servira de démonstrateur : pendant trois ans, des équipes de l’université effectueront des relevés de performance énergétique et de consommation, afin de définir si la solution à hydrogène est pertinente. Le second bâtiment sera équipé d’une pompe à chaleur, donc d’un dispositif réputé être performant.
Si le test conclut que l’hydrogène est la solution la plus pertinente, le second bâtiment pourra être à son tour être équipé d’un système de chauffage à hydrogène.
« Au-delà de l’idée initiale, il a fallu ensuite innover également dans le montage juridique pour permettre de trouver la bonne procédure dans le cadre de la commande publique pour consulter sur un produit n’existant pas par définition, détaille Territoire Habitat. C’est ainsi que nous avons d’abord lancé un partenariat d’innovation pour déterminer les possibilités de création d’un dispositif répondant à nos besoins : utiliser la production d’énergie solaire lorsque nous en avons le plus l’utilité, c’est-à-dire en hiver. Le projet consiste aujourd’hui à la récupération de l’énergie produite par panneaux photovoltaïques puis son stockage via l’électrolyse de l’ eau dans des réservoirs Hydrogène. Le process s’inverse lorsque les besoins en énergie croissent, en réalisant le processus inverse via une pile à combustible, qui crée de l’électricité en utilisant l’hydrogène stocké. L’énergie électrique produite est ensuite utilisée par une pompe à chaleur alimentant le bâtiment. Il était important d’intégrer le tissus universitaire franc-comtois pour équiper les deux bâtiments d’instruments de mesure permettant de comparer le fonctionnement d’un bâtiment classique avec le même bâtiment en fonctionnement hydrogène. Cette démarche permettra à la recherche de disposer de données pour mener les études pour l’avenir sur un site en fonctionnement réel. »