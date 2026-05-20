Belfort : les douze travaux de Territoire Habitat

Le projet aurait dû voir le jour en 2020 (lire notre article de 2019). La première pierre sera finalement posée cet automne.

« Territoire Habitat a dû se comporter en véritable laboratoire recherche et développement sur un projet unique et totalement inédit, indique Territoire Habitat. La genèse du projet date de 2018 et la réflexion a été longue. Il fallait en effet proposer un projet sur un dispositif qui n’existe nulle part, non industrialisé. Nous avons commencé par imaginer les modalités d’alimentation d’un bâtiment en hydrogène, de faire un inventaire de ce qui existait tant dans le tissu universitaire que dans le monde industriel. Ensuite, nous avons pris rang dans le projet TI (territoire d’innovation France 2030) pour proposer notre candidature qui a été acceptée. Il est le seul projet d’utilisation de l’hydrogène en stationnaire pour de l’habitat. »

Territoire Habitat va construire deux immeubles identiques au Parc à Ballons, le long de la Savoureuse et de la promenade François-Mitterrand, à Belfort. Ils compteront chacun quinze logements. Identiques, ou presque.

L’un des deux bâtiments sera équipé d’un dispositif de chauffage à hydrogène qui représente un coût de 450 000 euros. Ce bâtiment servira de démonstrateur : pendant trois ans, des équipes de l’université effectueront des relevés de performance énergétique et de consommation, afin de définir si la solution à hydrogène est pertinente. Le second bâtiment sera équipé d’une pompe à chaleur, donc d’un dispositif réputé être performant.

Si le test conclut que l’hydrogène est la solution la plus pertinente, le second bâtiment pourra être à son tour être équipé d’un système de chauffage à hydrogène.

« Au-delà de l’idée initiale, il a fallu ensuite innover également dans le montage juridique pour permettre de trouver la bonne procédure dans le cadre de la commande publique pour consulter sur un produit n’existant pas par définition, détaille Territoire Habitat. C’est ainsi que nous avons d’abord lancé un partenariat d’innovation pour déterminer les possibilités de création d’un dispositif répondant à nos besoins : utiliser la production d’énergie solaire lorsque nous en avons le plus l’utilité, c’est-à-dire en hiver. Le projet consiste aujourd’hui à la récupération de l’énergie produite par panneaux photovoltaïques puis son stockage via l’électrolyse de l’ eau dans des réservoirs Hydrogène. Le process s’inverse lorsque les besoins en énergie croissent, en réalisant le processus inverse via une pile à combustible, qui crée de l’électricité en utilisant l’hydrogène stocké. L’énergie électrique produite est ensuite utilisée par une pompe à chaleur alimentant le bâtiment. Il était important d’intégrer le tissus universitaire franc-comtois pour équiper les deux bâtiments d’instruments de mesure permettant de comparer le fonctionnement d’un bâtiment classique avec le même bâtiment en fonctionnement hydrogène. Cette démarche permettra à la recherche de disposer de données pour mener les études pour l’avenir sur un site en fonctionnement réel. »