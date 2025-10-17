Belfort : 30 millions d’euros pour rénover 258 logements

Quatre immeubles (trois tours et une barre) comportant 258 logements sociaux sont en cours de rénovation à un jet de pierre d’Alstom à Belfort, dans les rues Bohn, d’Alsace et Koechlin. Ces immeubles des années 1970, originellement propriété d’Alstom, ont été rachetés par Territoire Habitat au début des années 2000. Leur rénovation, démarrée en septembre 2024, doit s’achever en juin 2026 : les livraisons progressives sont programmées à partir de janvier. Le choix de conduire la rénovation des quatre immeubles en même temps est destiné à réduire la durée de nuisance pour les locataires, avec en l’occurrence deux années de chantier.
La rénovation de ces quatre immeubles porte aussi bien sur l’extérieur que l’intérieur. Les appartements restent habités pendant l’ensemble des travaux. Les travaux en cours en façades sont les plus spectaculaires. 175 balcons ont été démontés par sciage sur les trois tours. Ils sont en train d’être remplacés par de nouveaux balcons de formes irrégulières qui cassent complètement la monotonie des façades cubiques. Les nouveaux balcons ont une ossature métallique sur dalle en béton et sont préfabriqués. Après démontage des anciens balcons, ils sont hissés avec une grue et fixés sur les façades. Ils sont de géométries variées, avec des garde-corps vitrés ou métalliques. Ils modifient complètement le rythme architectural des façades. De nouveaux balcons sont créés en rez-de-chaussée. La conception architecturale des tours a été assurée par l’agence Archeture. L’aspect de la barre Koechlin, avec ses trois étages, est lui aussi complètement modifié, avec des façades rénovées et la végétalisation de 1600 m² de toiture. C’est le cabinet Thierry Barreau Architecte qui a conçu leur rénovation.
« Logement social beau et de qualité »
La pose de ces terrasses à ossatures métalliques de formes variés à la place des balcons monoblocs modifient totalement l’apparence de ces immeubles. La façade et l’isolation extérieure sont complètement revues, avec un gain de consommation d’énergie espéré de 65 %. Ceci ajouté à l’installation d’une chaudière biomasse doit permettre de décarboner à 90 % la production de chauffage.
Les fenêtres sont toutes remplacées avec installation de volets roulants, l’isolation thermique est refaite sur une surface totale de 11 000 m² ; aux rez-de-chaussée, les dalles hautes, entre les locaux non chauffés et les logements sont isolées. Territoire Habitat espère ainsi un meilleur confort thermique été comme hiver, et donc une réduction des factures énergétiques.
« Le logement social peut être beau et de qualité, se réjouit Marie-Hélène Ivol, présidente de Territoire Habitat (lire nos articles). On casse les codes de ce qui existait dans les années soixante-dix ». Les façades des immeubles seront recouvertes de bardage composite à la terre cuite sur 60 % des surfaces, et de couleurs variées (chocolat, champagne, safran). L’apparence extérieure des tours est donc totalement transformée.
21 000 m² rénovés par Territoire Habitat
Voici pour l’extérieur, mais l’intérieur n’est pas en reste. Les parties communes sont remises aux normes et modernisées. Une VMC est posée dans les logements ; les salles d’eau, les cuisines et l’électricité sont refaites. Des visiophones sont installés dans les appartements et les halls d’entrées sont agrandis. L’ensemble de ces travaux, intérieur comme extérieur, sont faits simultanément dans les quatre bâtiments. Ceci afin de réduire les délais et les nuisances.
Après ces travaux, l’étiquette énergétique des tours passera de F à B et celle de la barre de D à B. La baisse de consommation d’énergie est espérée à 30% en moyenne. La surface totale des bâtiments rénovée est de 21 000 m². Le chantier représente une enveloppe de 30 millions d’euros, financés par l’Etat, Effilogis, le FEDER Bourgogne-Franche-Comté, la Banque des Territoires.
Une hausse de loyer de 5 % étalée sur trois ans a été adoptée à une large majorité des habitants, indique la direction de Territoire Habitat. Quelques locataires ont cependant demandé un relogement en raison de cette augmentation.