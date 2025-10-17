Belfort : 30 millions d’euros pour rénover 258 logements

Quatre immeubles (trois tours et une barre) comportant 258 logements sociaux sont en cours de rénovation à un jet de pierre d’Alstom à Belfort, dans les rues Bohn, d’Alsace et Koechlin. Ces immeubles des années 1970, originellement propriété d’Alstom, ont été rachetés par Territoire Habitat au début des années 2000. Leur rénovation, démarrée en septembre 2024, doit s’achever en juin 2026 : les livraisons progressives sont programmées à partir de janvier. Le choix de conduire la rénovation des quatre immeubles en même temps est destiné à réduire la durée de nuisance pour les locataires, avec en l’occurrence deux années de chantier.

La rénovation de ces quatre immeubles porte aussi bien sur l’extérieur que l’intérieur. Les appartements restent habités pendant l’ensemble des travaux. Les travaux en cours en façades sont les plus spectaculaires. 175 balcons ont été démontés par sciage sur les trois tours. Ils sont en train d’être remplacés par de nouveaux balcons de formes irrégulières qui cassent complètement la monotonie des façades cubiques. Les nouveaux balcons ont une ossature métallique sur dalle en béton et sont préfabriqués. Après démontage des anciens balcons, ils sont hissés avec une grue et fixés sur les façades. Ils sont de géométries variées, avec des garde-corps vitrés ou métalliques. Ils modifient complètement le rythme architectural des façades. De nouveaux balcons sont créés en rez-de-chaussée. La conception architecturale des tours a été assurée par l’agence Archeture. L’aspect de la barre Koechlin, avec ses trois étages, est lui aussi complètement modifié, avec des façades rénovées et la végétalisation de 1600 m² de toiture. C’est le cabinet Thierry Barreau Architecte qui a conçu leur rénovation.