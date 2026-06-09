Belfort : les chauffeurs Optymo vent debout contre leurs conditions de travail

Une grève soutenue par l’association des usagers des transports de l’aire urbaine Belfort-Montbéliard (AUTAU). Au-delà des agents, cette situation affecte également les voyageurs. « Notre grosse problématique, c’est la dégradation du service qui est essentiellement liée à l’obsolescence du matériel », décrit Jean-Jacques Verdier, président de l’AUTAU. D’après ses calculs, l’âge moyen du parc Optymo est de 8,63 ans au 1er janvier 2026, avec certains bus atteignant les 18 ans.

Conséquences : même si jusque-là le réseau Optymo satisfait les usagers, depuis un an certains d’entre eux rapportent leur mécontentement à l’AUTAU. Le président de l’association évoque des séries de problèmes. « Il y a quand même eu des bus qui ont roulé sans clim, des problèmes de portes qui s’ouvrent (pendant le trajet, NDLR). » S’ajoutent des problèmes de cadence. Lorsqu’un bus prend un léger retard, c’est l’intégralité de la grille horaire qui en subit les conséquences. « Le premier bus qui est en retard se surcharge en voyageurs. Plus il y a de voyageurs, plus le bus va prendre du temps à charger. » Un véritable cercle vicieux.

La solution proposée par Jean-Jacques Verdier : renflouer la flotte de bus par des achats en électrique. « Dans l’année à venir, c’est acquérir 22 véhicules c’est-à-dire débourser 10 millions d’euros environ si on fait le choix de véhicules à batteries neufs ou plus de 13 millions pour des véhicules à hydrogène », précise-t-il. Le président l’admet cette somme peut être considérable pour le réseau Optymo. « Nous ne sommes pas opposés à l’achat de bus en occasion. »