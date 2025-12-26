Belfort : le dilemme financier et émotionnel face à la dermatose nodulaire contagieuse

La peur de découvrir une vache contaminée dans son cheptel crée un climat anxiogène chez les éleveurs. Au-delà de l’aspect financier, cet abattage systématique affecte émotionnellement les éleveurs. Partout en France, des manifestations ont été organisées contre ce système. Cela a notamment été le cas près de Besançon, où des échanges tendus ont eu lieu entre les centaines de manifestants et les forces de l’ordre. Et pour cause, Claude Monnier le rappelle, un cheptel ne se crée pas en quelques années, mais sur plusieurs générations. « Le système d’abattage total est quasi insupportable pour n’importe quel éleveur », développe-t-il.

Pourtant, il l’assume de façon honnête : « Si la maladie se déclare dans un élevage loin de chez moi, je suis plutôt favorable à l’abattage total, parce que ça protège le restant. Mais si ça venait chez moi, je ne sais pas si je serais vraiment d’accord ». Pour lui, toute la difficulté de cette crise est qu’elle allie l’économie et l’émotionnel. Certes, un abattage aura pour l’éleveur des conséquences financières, mais aussi psychologiques. C’est un aspect évoqué par la Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles (FDSEA) 90. « Quand on est éleveur, on aime nos animaux », développe Jean-Noël Monnier, président de la fédération et fils de Claude Monnier.

La Mutualité Sociale Agricole (MSA) a mis en place une cellule de crise pour accompagner les éleveurs. Avec des assistantes sociales, les éleveurs sont accompagnés psychologiquement. Une solution qui est considérée comme « impérative » par la FDSEA 90. « Il y a un besoin d’information et d’accompagnement psychologique justement parce que cette maladie crée beaucoup de craintes », explique Jean-Noël Monnier. Pourtant, la Confédération Paysanne du Doubs et du Territoire de Belfort, assure que les soutiens promis aux agriculteurs ne sont pas à la hauteur. « On a pu le constater à Pouilley-Français: l’accompagnement, il n’y en a aucun », regrette Laetitia Genty, membre de la Confédération Paysanne.

L’abattage d’un cheptel n’est pas le seul point pouvant affecter un éleveur. Claude Monnier a pu échanger avec les éleveurs de Savoie, les premiers éleveurs touchés par la dermatose nodulaire contagieuse cet été: « C’est une maladie catastrophique, parce que les animaux qui sont atteints souffrent de manière importante ».