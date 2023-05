Belfort : Agora Job, un carrefour pour créer des emplois dans le territoire 

Le salon sera divisé en quatre villages, chacun animé par des spécialistes qui pourront aiguiller les visiteurs. Près de l’accueil, un village dédié à l’information. Un autre à l’orientation. Plus loin, le village du recrutement et celui de la formation. Ainsi que deux autres espaces : celui des jobs datings et des conférences. Ce seront sur les deux jours dix conférences qui viendront rythmer le forum sur plusieurs thématiques : l’avenir du secteur de l’hôtellerie-restauration, la filière hydrogène, la maroquinerie, la mixité et l’égalité professionnelle dans les transports et la logistique, ou encore une conférence dédiée aux entrepreneurs portant sur les façons d’attirer les talents et les fidéliser.

Avant la porte de sortie, un mur. Celui des offres d’emploi. Les organisateurs (la Mife et la CCI annoncent entre 800 et 1000 offres d’emploi. « Il y aura des offres d’emploi de nombreuses entreprises. VMC, Lisi, des entreprises du bâtiment ou encore dans la restauration », détaille Alain Albizati.

Sur ce « carrefour de l’emploi », l’ambition est que chaque personne, qu’elle ait ou non finalisé son projet professionnel, identifié ou non la formation nécessaire, en emploi ou en recherche d’emploi, diplômée ou non qualifiée, puisse pouvoir entrer en relation avec les professionnels sur place pour créer un parcours, que ce soit vers une formation ou un emploi directement

Quant aux répercussions, les organisateurs misent sur des enquêtes de satisfaction à la sortie dédiées aux visiteurs. « Ce sera un premier ballon d’essai », note Patrick Robert. Un questionnaire d’évaluation à six semaines sera aussi adressé aux recruteurs pour mesurer l’effet des entretiens sur leurs décisions d’embauche. Le but : en faire un événement récurrent. Cette année, l’événement a été abondé financièrement par les deux organisateurs, mais aussi par l’Etat, le Département, la Région et la Ville de Belfort.