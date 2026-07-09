Belfort : la plateforme IDcreaCCIon se diffuse jusqu’à Mayotte

La CCI (chambre de commerce et d’industrie) de Mayotte vient de rejoindre le cercle des utilisateurs d’IDCREACCION, la plateforme digitale conçue par la CCI du Territoire de Belfort. Cette plateforme est dédiée à l’accompagnement des créateurs d’entreprise.

IDCREACCION a déjà été adopté, en métropole, par les CCI de l’ensemble de la région Normandie, par celles de Moselle, du Puy de Dôme, de l’Aveyron. Elle poursuit ainsi son déploiement national avec une première implantation en outre-mer.

Développée par la CCI du Territoire de Belfort, la plateforme accompagne les porteurs de projet de l’idée jusqu’à la création de leur entreprise, grâce à un parcours numérique qui associe intelligence artificielle et expertise des conseillers CCI. Étude de marché, modèle économique, prévisionnel financier, choix du statut juridique, recherche de financements ou formalités : chaque étape est guidée pour sécuriser le projet entrepreneurial.

« En rejoignant IDCREACCION, la CCI de Mayotte offrira à ses créateurs d’entreprise un accompagnement moderne, personnalisé et accessible, tout en permettant à ses conseillers de suivre les projets et d’intervenir au moment où leur expertise apporte le plus de valeur », indique la CCI du Territoire de Belfort dans un communiqué.

Cet outil a été lancé en février 2025. Il est mis à disposition des CCI qui le souhaitent sous forme d’abonnement. Les entreprises qui le souhaitent peuvent être mises en valeur sur cette plateforme, afin d’entrer en relation avec les créateurs d’entreprise.