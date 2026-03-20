Belfort : cette note interne qui prévoit une hausse du prix de la cantine

Une note interne que Le Trois a pu consulter confirme un projet d’augmentation des prix de la cantine, du périscolaire et du centre de loisirs pour la rentrée 2026. Ce document de travail de la Ville de Belfort datant de septembre 2025 évoque les nouvelles tarifications des prestations Enfance à la rentrée scolaire. Concernant les repas des jeunes belfortains, le prix plancher passerait de 0,86 euros par repas en 2024 à 4 euros, soit une augmentation de 365 %. Ensuite, un barème permet de calculer son prix en fonction de son quotient familial, si l’on a un quotient familial 1 ou 2. Et le taux permettant de calculer le barème augmente aussi. Pour les familles avec un quotient familial dépassant 900 euros, cette augmentation est moins marquée : le repas passe de 6,68 en 2024 à 7,10 euros, soit une hausse de 6,28 %. Ce projet permettrait à la Ville d’engendrer des recettes supplémentaires à hauteur de 300 000 euros sur l’année, calcule la note de service.

Concernant le périscolaire, la note interne mentionne, là aussi, des augmentations. Pour les jeunes Belfortains, un quotient familial de 1, le périscolaire du mercredi, sans les frais de repas, passe de 0,83 euros à 1,25 (+ 50 %). Pour les enfants du quotient familial 2, le périscolaire pour une demi-journée passe de 0,88 à 2 euros (+ 127 %). Le montant de ceux du quotient familial 3 passe de 1,57 à 3 euros (+ 91 %). Une hausse du centre de loisirs est aussi évoquée. Les chiffres sont calculés pour les Belfortains ne prenant pas de repas sur place et pour une journée ; les quotients familiaux 1 connaîtront une augmentation de 163 % ; les quotients familiaux 2, de 222 % ; les quotients familiaux 3, + 46 %. Ces hausses permettraient à la Ville de Belfort d’enregistrer 40 000 euros de recettes supplémentaires selon cette même note.