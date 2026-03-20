Belfort : cette note interne qui prévoit une hausse du prix de la cantine

Une note interne que Le Trois a pu consulter confirme un projet d’augmentation des prix de la cantine, du périscolaire et du centre de loisirs pour la rentrée 2026. Ce document de travail de la Ville de Belfort datant de septembre 2025 évoque les nouvelles tarifications des prestations Enfance à la rentrée scolaire. Concernant les repas des jeunes belfortains, le prix plancher passerait de 0,86 euros par repas en 2024 à 4 euros, soit une augmentation de 365 %. Ensuite, un barème permet de calculer son prix en fonction de son quotient familial, si l’on a un quotient familial 1 ou 2. Et le taux permettant de calculer le barème augmente aussi. Pour les familles avec un quotient familial dépassant 900 euros, cette augmentation est moins marquée : le repas passe de 6,68 en 2024 à 7,10 euros, soit une hausse de 6,28 %. Ce projet permettrait à la Ville d’engendrer des recettes supplémentaires à hauteur de 300 000 euros sur l’année, calcule la note de service.
Concernant le périscolaire, la note interne mentionne, là aussi, des augmentations. Pour les jeunes Belfortains, un quotient familial de 1, le périscolaire du mercredi, sans les frais de repas, passe de 0,83 euros à 1,25 (+ 50 %). Pour les enfants du quotient familial 2, le périscolaire pour une demi-journée passe de 0,88 à 2 euros (+ 127 %). Le montant de ceux du quotient familial 3 passe de 1,57 à 3 euros (+ 91 %). Une hausse du centre de loisirs est aussi évoquée. Les chiffres sont calculés pour les Belfortains ne prenant pas de repas sur place et pour une journée ; les quotients familiaux 1 connaîtront une augmentation de 163 % ; les quotients familiaux 2, de 222 % ; les quotients familiaux 3, + 46 %. Ces hausses permettraient à la Ville de Belfort d’enregistrer 40 000 euros de recettes supplémentaires selon cette même note.
Damien Meslot ne souhaite pas commenter
« Je ne veux pas commenter », a simplement indiqué par téléphone le maire Les Républicains (LR) sortant de Belfort, Damien Meslot (LR). Il n’infirme, ni ne confirme l’existence de ce document. Damien Meslot est arrivé largement en tête du premier tour des élections municipales, en obtenant 47,34 % des votes exprimés (lire notre article). Il affrontera ce dimanche 22 mars trois autres listes, dans une quadrangulaire.
Le candidat Insoumis Florian Chauche, qui mène une liste associant plusieurs forces de gauche assure : « Les Belfortains peuvent s’attendre à des augmentations de tarifs et ça serait bien que [Damien Meslot] éclaircisse cela avant les élections. » Au vu des chiffres annoncés, l’ancien député met en avant un point : les augmentations sont plus importantes pour les classes moyennes et populaires. « Nous, on voulait la gratuité de la cantine pour les personnes vivant sous le seuil de pauvreté. Lui, il choisit de faire payer les gens plus cher. » L’Insoumis dénonce ce projet, alors que l’on finance la venue d’une arrivée du Tour de France, le 17 juillet, à Belfort. « Damien Meslot se dit être un gestionnaire en bon père de famille, mais ce sont les pères et mères de famille qui vont payer », tacle-t-il.
Du côté du candidat du Rassemblement national, Christophe Soustelle, le constat est le même. « [Damien Meslot] prépare en douce des mauvais coups pour le pouvoir d’achat des Belfortains. » Le candidat souligne un taux de pauvreté déjà important à Belfort. « Si c’est vrai, c’est grave, puisque monsieur Meslot a, pendant la campagne, dit qu’il n’augmenterait pas les impôts. » S’il est élu, Christophe Soustelle s’engage à ne pas augmenter les montants pour la cantine.
Bastien Faudot à la tête d’une liste d’union de la gauche républicain et socialiste, le Parti socialiste et Place républicaine, n’a pas été en mesure de répondre à nos sollicitations au moment de la publication de l’article.