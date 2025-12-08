PUB

Belfort : Cartonnage du Château poursuit ses investissements

Un opérateur de Cartonnage du château, à Belfort, nettoie les plaques de dorure à froid.
Un opérateur de Cartonnage du château, à Belfort, nettoie les plaques de dorure à froid. | © Le Trois P.-Y.R.

Achat d’un nouveau bâtiment, installation de nouvelles machines : Cartonnage du Château, installé à Belfort depuis 2017, poursuit ses investissements, alors que le secteur du cartonnage est en difficulté. L’entreprise maintient son chiffre d’affaires et prévoit de nouvelles embauches.

D’ici quelques mois, Cartonnage du Château n’aura plus besoin d’avoir recours à des sous-traitants. Ce sera le fruit d’une politique d’investissements constante depuis plusieurs années. En mars 2026, l’entreprise installera une pelliculeuse, un outillage qui lui permettra la dépose de films plastiques permettant le contact alimentaire et de recouvrir complètement d’un film transparent mat ou brillant les affiches de packaging, afin de répondre aux attentes des clients en termes de qualité. « C’est la dernière chose que l’on sous-traitait, détaille Marc Royer, dirigeant de l’entreprise belfortaine. On est deux ou trois en France et les seuls en petite et moyenne série. » La politique de l’entreprise est en effet d’aller sur des marchés de niche et à réaliser des emballages cartons de plus en plus complexes. Une équipe de développement conçoit des emballages presque à la carte : environ 2000 nouveaux produits ont ainsi été lancés cette année. « Notre équipe de développement réalise des étuis spécialisés, avec une assurance qualité dès la première livraison », explique Marc Royer, en faisant allusion à la concurrence chinoise.

Marc Royer, dirigeant de Cartonnage du Château, dans les ateliers de l'entreprise, aux Glacis, à Belfort.
Marc Royer, dirigeant de Cartonnage du Château, dans les ateliers de l'entreprise, aux Glacis, à Belfort. | © Le Trois P.-Y.R.

« On fait avec les machines des choses auxquelles on n’avait pas pensé auparavant, et auxquelles leurs concepteurs n’avaient pas forcément pensé. » Les investissements en équipements de ces dernières années permettent de mixer des technologies pour « faire ce que les autres ne peuvent pas faire », se réjouit Marc Royer. Par exemple des bourriches d’huitres en carton micro ondulé à la fois fines et assez solides et résistant à l’eau.

Un nouveau bâtiment de 3600 m²

Parmi les autres investissements réalisés figure également le remplacement d’une machine de de pose de fenêtres d’emballage (la partie transparente, par exemple des emballages de jouets, de produits cosmétiques ou alimentaires) et une barquetteuse (par exemple pour fabriquer des barquettes alimentaires). L’entreprise a également acquis un bâtiment de 3600 m² rue Bichat au Glacis à Belfort, à quelques centaines de mètres du bâtiment de 2500 m² où elle s’est installée en 2017, rue Georges-Besse : elle avait alors quitté Grandvillars, où elle se trouvait déjà à l’étroit. Elle n’occupe que 1500 m² sur les 3600, notamment pour du stockage de matière première et de produits finis, mais aussi pour installer les barquetteuses.

En 2022, l’entreprise a reçu une aide de 615 000 € dans le cadre du plan France Relance, qui lui a alors permis de déclencher l‘acquisition d’une machine d’impression et d’une machine de découpe (lire notre article ici).

Effectifs en hausse

Lorsqu’elle est venue s’installer à Belfort, l’entreprise employait 21 personnes. Son effectif est maintenant de 40 et la création de deux postes d’opérateurs est prévue en 2026, en lien avec l’arrivée de la nouvelle machine.

Fin 2024, Cartonnage du Château a dû faire face à la perte de trois de ses principaux clients, soit une perte de 15 % de son chiffre d’affaires. Pour compenser, l’entreprise s’est positionnée sur le « marché annuel », qui consiste à produire pour des clients des emballages qui restent stockés sur place et son livrés à la demande. D’où la nécessité d’avoir un espace de stockage plus vaste. Elle a décroché aussi de nouveaux clients. En 2025, le chiffre d’affaires devrait se maintenir à un peu plus de 6 millions d’euros, « malgré la baisse de 10 % de marché du cartonnage compact », se réjouit la Marc Royer.

