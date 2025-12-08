Belfort : Cartonnage du Château poursuit ses investissements

Parmi les autres investissements réalisés figure également le remplacement d’une machine de de pose de fenêtres d’emballage (la partie transparente, par exemple des emballages de jouets, de produits cosmétiques ou alimentaires) et une barquetteuse (par exemple pour fabriquer des barquettes alimentaires). L’entreprise a également acquis un bâtiment de 3600 m² rue Bichat au Glacis à Belfort, à quelques centaines de mètres du bâtiment de 2500 m² où elle s’est installée en 2017, rue Georges-Besse : elle avait alors quitté Grandvillars, où elle se trouvait déjà à l’étroit. Elle n’occupe que 1500 m² sur les 3600, notamment pour du stockage de matière première et de produits finis, mais aussi pour installer les barquetteuses.

En 2022, l’entreprise a reçu une aide de 615 000 € dans le cadre du plan France Relance, qui lui a alors permis de déclencher l‘acquisition d’une machine d’impression et d’une machine de découpe (lire notre article ici).