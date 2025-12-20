Belfort : 4,8 millions d’euros seront investis dans le réseau électrique du département

Livraison d'un transformateur au poste source express d'Enedis, à Lachapelle-sous-Rougemont, le 25 juin 2025.
Le début de la construction du poste-source de Lachapelle-sous-Rougement a marqué le précédent plan pluriannuel d'investissement. poste source express d'Enedis, à Lachapelle-sous-Rougemont. | © Enedis

Enedis et Territoire d’Energie 90 viennent de signer le nouveau plan pluriannuel d’investissements pour la période 2026 – 2029. Ce document acte l’engagement de 4,8 millions d’euros en quatre ans pour moderniser le réseau électrique du Territoire de Belfort.

Territoire d’Energie 90 et Enedis ont signé ce mercredi 17 décembre 2025 le PPI (plan pluriannuel d’investissement) 2026-2029. Cette convention permet de planifier les travaux d’entretien et de modernisation du réseau électrique dans le département pendant la période concernée. Le précédent PPI a été marqué par le démarrage de la construction du poste-source à Lachapelle-sous-Rougemont. Cet équipement permet de transformer l’électricité, transportée à 63 000 volts dans le réseau de haute tension, vers le réseau de distribution, en passant le courant à 20 000 volts. Le premier de des transformateurs deux transformateurs qui le composent a été posé en mars 2025 ; le second le sera en 2026. La construction de ce poste-source est étroitement liée à l’installation du parc solaire de Fontaine, dont il va permettre de diffuser l’électricité produite. Enedis construit six postes-source par an en France ; dans le Territoire de Belfort, c’est le premier depuis vingt ans.

Durant le précédent PPI, 2000 clients ont été également raccordés au réseau, et une cinquantaine de bornes de recharge de véhicules électriques ont été installées.

Le nouveau PPI prévoit 4,8 millions d’euros d’investissements, avec pour objectif de maintenir la qualité et la continuité de l’alimentation électrique, tout en accompagnant la transition écologique. Il prévoit notamment de moderniser 22,8 km de réseau électrique aérien, de renouveler 4 km de câbles urbains vétustes, de traiter 6 km de câbles « fils nus basse tension », remplacés par des câbles isolés ou enterrés. Le réseau doit ainsi être amélioré pour accompagner les nouveaux usages (véhicules électriques, autoconsommation), mais aussi pour mieux faire face au réchauffement climatique et aux aléas météorologiques plus fréquents qu’il engendre (canicules, tempêtes).

2 100 km de réseau électrique dans le Territoire de Belfort

Territoire d’Energie 90 est le propriétaire du réseau électrique dans le département. Toutes les communes sont adhérentes de ce syndicat mixte, président par Michel Blanc, maire de Lacollonge. Ce syndicat a confié la gestion de son réseau et la distribution de l’électricité à Enedis, qui assure le dépannage 24 h/24 et 7jours/7. Dans le Territoire de Belfort, Enedis exploite et entretien 2100 kilomètres de réseau électrique, dont 59 % de lignes souterraines. Il dessert 81 115 clients, particuliers ou entreprises. Enedis emploie 41 000 personnes. Dans le Territoire de Belfort, 20 salariés assurent les raccordements des clients, les dépannages et toutes les interventions techniques.

Le nouveau plan pluriannuel d'investissement 2026-2029 a été signé le mercredi 17 décembre par Michel Blanc, président de Territoire d'Energie 90 et maire de Lacollonge, et par Thierry Brault, directeur d'>Enedis Alsace - Franche-Comté.
Le nouveau plan pluriannuel d'investissement 2026-2029 a été signé le mercredi 17 décembre par Michel Blanc, président de Territoire d'Energie 90 et maire de Lacollonge, et par Thierry Brault, directeur d'>Enedis Alsace - Franche-Comté. | © Le Trois P.-Y.R.

Nos derniers articles

La start-up Neext Engineering cherche à améliorer le rendement des centrales d'énergie. | ©Le Trois – illustration

Belfort : La start-up de l’énergie Neext lève 1,8 million d’euros

La start-up Neext vient de réussir une levée de fonds d’1,8 million d’euros, déclenchant le versement d’une somme similaire de financement public. La société vise à accroître le rendement et la durabilité des centrales d’énergie, en s’appuyant notamment sur une technologie, les fluides réactifs.
,
Le milieu de terrain du FC Sochaux-Montbéliard, Victor Joseph, en Coupe de France contre l'AS Audincourt, le 11 octobre 2025.

FC Sochaux : les infos à connaître avant le déplacement à Béthune en Coupe de France

Le FC Sochaux-Montbéliard affronte, ce samedi 20 décembre, le Stade Béthunois Football-Club en 32e de Finale de Coupe de France. Les infos à retenir avant ce déplacement dans le Nord.
L'un des deux nouveaux de terrains de foot sera équipé d'une tribune.

Belfort : plus de 8 millions pour créer une « plaine sportive » près du stade Serzian

Deux terrains de football et un demi terrain, un bâtiment de huit vestiaires avec un club-hause, un « pumptrack » et un bloc sanitaire en libre accès : le conseil municipal de Belfort a adopté mercredi soir, 17 décembre, un projet de création de « plaine sportive derrière le stade Serzian. Le groupe « En commun pour Belfort » a refusé de participer au vote, estimant anormal de lancer un projet de ce montant à quelques mois des élections.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC