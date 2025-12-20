Belfort : 4,8 millions d’euros seront investis dans le réseau électrique du département

Territoire d’Energie 90 et Enedis ont signé ce mercredi 17 décembre 2025 le PPI (plan pluriannuel d’investissement) 2026-2029. Cette convention permet de planifier les travaux d’entretien et de modernisation du réseau électrique dans le département pendant la période concernée. Le précédent PPI a été marqué par le démarrage de la construction du poste-source à Lachapelle-sous-Rougemont. Cet équipement permet de transformer l’électricité, transportée à 63 000 volts dans le réseau de haute tension, vers le réseau de distribution, en passant le courant à 20 000 volts. Le premier de des transformateurs deux transformateurs qui le composent a été posé en mars 2025 ; le second le sera en 2026. La construction de ce poste-source est étroitement liée à l’installation du parc solaire de Fontaine, dont il va permettre de diffuser l’électricité produite. Enedis construit six postes-source par an en France ; dans le Territoire de Belfort, c’est le premier depuis vingt ans.

Durant le précédent PPI, 2000 clients ont été également raccordés au réseau, et une cinquantaine de bornes de recharge de véhicules électriques ont été installées.

Le nouveau PPI prévoit 4,8 millions d’euros d’investissements, avec pour objectif de maintenir la qualité et la continuité de l’alimentation électrique, tout en accompagnant la transition écologique. Il prévoit notamment de moderniser 22,8 km de réseau électrique aérien, de renouveler 4 km de câbles urbains vétustes, de traiter 6 km de câbles « fils nus basse tension », remplacés par des câbles isolés ou enterrés. Le réseau doit ainsi être amélioré pour accompagner les nouveaux usages (véhicules électriques, autoconsommation), mais aussi pour mieux faire face au réchauffement climatique et aux aléas météorologiques plus fréquents qu’il engendre (canicules, tempêtes).