Bavilliers : reprendre Advinsi, « une évidence » pour Valérie Gillet

Virginie Gillet est lauréate 2025 d’Initiative au Féminin, concours organisé par le dispositif d’aide à la création – reprise d’entreprise. Elle est aussi lauréate du Réseau Entreprendre, qui a organisé sa soirée de remise des prix 2025 le 26 février.

« Pour Initiative au féminin, je me suis demandé « Pourquoi moi », s’étonne Virginie Gillet. Son parcours semble être la réponse à cette question : rien ne la prédisposait à devenir cheffe d’entreprise. C’est sa vie professionnelle au sein de l’industrie qui l’a amenée à reprendre une entreprise à Bavilliers, près de Belfort : Advinsi.

Virginie Gillet a effectué un BTS en alternance dans une entreprise industrielle, où elle est restée bien après sa formation, puisqu’elle y a finalement passé treize ans, d’abord comme commerciale sédentaire, puis comme commerciale itinérante. Elle a ensuite rejoint une entreprise de Burnhaupt, dans le Haut-Rhin, où elle est restée dix ans, comme responsable commerciale.

Elle est ensuite devenue responsable d’Advinsi, à Bavilliers. La dirigeante d’alors a fait appel à elle suite au décès de son mari, pour lui apporter les compétences techniques en même temps que la réactivité commerciale. Quelques temps après, la dirigeante a cherché à céder son entreprise et est entrée en contact avec un investisseur. Quand Virginie Gillet l’a appris, elle a vite réagi : « Ça a raisonné comme une évidence pour moi. Je me suis vite positionnée et on a monté le projet ensemble », décrit-elle. Et elle a racheté Advinsi en juillet 2025. Une transition en douceur : la cédante est restée dans l’entreprise jusqu’en novembre, avant de poursuivre sa carrière dans la direction d’un hôtel.

Valérie Gillet est une des rares femmes à diriger une entreprise industrielle dans le nord Franche-Comté. Pour elle, la difficulté, même si elle existe pour une cheffe d’entreprise, est plus liée au travail féminin dans le milieu industriel, très masculin. Elle se souvient qu’à ses débuts, être une jeune femme en face d’un responsable de maintenance n’était pas facile : « J’ai été mise à l’épreuve deux fois plus qu’un homme pour obtenir la confiance. Il fallait que je prouve deux fois plus que je savais de quoi je parlais dans le domaine technique. Cela demande de la persévérance et de l’adaptabilité. » Et aujourd’hui, dans ses fonctions de cheffe d’entreprise, elle se dit fière de la confiance à la fois de son équipe et de ses clients.