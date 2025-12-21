Trois préfectures et une convention pour consolider Aire Urbaine Investissement

Même dans l’aire urbaine nord Franche-Comté, bassin économique et de vie qui s’étend à la fois sur le Territoire de Belfort, une partie de la Haute-Saône et du Doubs, il est rare d’avoir des représentants des trois préfectures de ces départements sur la même photo. C’était le cas vendredi soir,19 décembre, lors de la signature d’une convention-cadre par le président d’Aire Urbaine Investissement et par l’Etat, via trois de ses représentants : Jean-Marie Wendling, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture du Territoire de Belfort, Renaud Nury, sous-préfet de Montbéliard, et Pierrick Loze, sous-préfet de Lure.

Cette convention-cadre répond à une préconisation de l’IGAS (Inspection générale des affaires sociales), émise à la suite d’un audit. Elle instaure officiellement AUI comme la plateforme d’animation, de gestion et de coordination des conventions de revitalisation pour les trois départements (les conventions de revitalisation concernent les entreprises de plus de 1000 salariés qui engagent un plan social et qui ont obligation de verser une somme destinée à contribuer à revitaliser le tissu économique du territoire victime de la suppression d’emplois). Elle officialise également la gouvernance des fonds de revitalisation par AUI via un processus en trois étapes :

Un comité technique commun aux trois départements qui examine les dossiers à l’instruction et désigne les projets éligibles qui seront présentés en comité de coordination des investissements.

Un comité de coordination des investissements, qui se réunit à la préfecture soit de Belfort, soit de Vesoul ou à la sous-préfecture de Montbéliard. Au cours de ce comité d’organisation, les chefs d’entreprise viennent défendre leur projet. Il est co-présidé par les représentants de l’Etat et d’AUI.

Et enfin le conseil d’administration d’AUI, pour donner quitus au président.

Ce parcours constitue une des singularités d’Aire Urbaine Investissement. Autre particularité ; AUI privilégie les aides remboursables, ce qui signifie qu’un euro versé à AUI via une convention de revitalisation, peut, grâce aux cycles de remboursement, aider successivement plusieurs entreprises et créer ainsi un effet démultiplicateur. D’où une efficacité accrue.

De 2010 à 2025, AUI a traité 471 conventions de revitalisation, soit un flux de presque 17 millions d’euros. Le soutien apporté aux entreprises a permis de créer ou sauvegarder 5353 emplois (2856 créations d’emplois et 2497 sauvegardes d’emplois).